人民网记者 车柯蒙

今年6月，财政部、国家税务总局印发《关于延续福建平潭综合实验区企业所得税优惠政策的通知》（以下简称《通知》），决定将平潭地区企业所得税优惠政策延续至2025年12月31日。

据了解，《通知》中公布的《平潭综合实验区企业所得税优惠目录》在2017年版的基础上新增了电子信息产业、现代物流业、技术及商务服务业、信息服务业四个方面12个目录，形成了涵盖高技术产业、服务业、农业及海洋产业、生态环保业、公共设施管理业、旅游业六大产业的146个目录。对目录内企业，减按15%税率征收企业所得税。同时，降低税收优惠政策门槛，将优惠目录产业项目主营业务收入占企业收入总额的比例由70%降至60%，为在福建平潭经营企业带来政策红利。

福建平潭瑞谦智能科技有限公司是一家专业从事人工智能软件开发的高新技术企业，类属于《平潭综合实验区企业所得税优惠目录》中涵盖的“智能制造关键技术装备”产业。该公司财务总监吕刚说：“这项优惠政策对高端制造产业是个大利好，可以促进我们同类型的企业或者上下游企业进入平潭，形成产业链发展优势。”

平潭旅游股份有限公司的财务经理薛燕燕算了一笔账，按照公司现有的经营规模，未来五年，仅这一项政策，公司就将减免700万到1000万的税款。“减免下来的费用公司可以用于更多景区的民宿开发，为平潭旅游产业发展做好硬件配套支持。”

2011年，国务院正式批准《平潭综合实验区总体发展规划》（以下简称《规划》）。2015年4月，中国（福建）自由贸易试验区平潭片区挂牌成立。一系列政策红利下，以电子信息产业、现代物流业为代表的一大批新技术、新制造、新智能产业快速发展。

厦门大学管理学院教授许志端认为，新的优惠政策将有利于企业开展经营活动，激发市场活力，提高生产效率。平潭应充分利用这一契机，对能享受优惠政策的相关产业及企业进行引导，推动区域经济的高质量发展。

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