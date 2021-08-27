8月27日，交通银行（以下简称交行）发布2021年半年度经营业绩。数据显示，报告期末，交行资产总额达11.41万亿元，较上年末增长6.70%。报告期内，交行实现净利润（归属于母公司股东）420.19亿元，同比增长15.10%。

“上半年，交行坚决落实新发展理念，持续优化业务结构，业绩表现延续‘稳中有进、稳中提质’向好态势，较好实现了‘十四五’开局任务。”交通银行相关负责人表示。

聚焦价值创造 提升经营效益

收入保持稳定增长。数据显示，报告期内，交行实现净经营收入1,340.51亿元，同比增长5.59%。其中，利息净收入784.86亿元，同比增长6.28%；手续费及佣金净收入249.66亿元，同比增长2.84%。

息差实现小幅扩大。报告期内，交行净利息收益率（NIM）1.55%，同比扩大2个基点。其中，第二季度NIM环比扩大1个基点。

盈利结构更趋多元。境外银行机构和子公司实现净利润合计84.37亿元，同比增长27.66%，占集团净利润比重同比提升1.97个百分点至20.08%。

ROE、ROA同比改善。年化加权平均净资产收益率10.93%，同比上升1.03个百分点；年化平均资产回报率0.78%，同比上升0.06个百分点。

服务新发展格局 支持实体经济

据介绍，交行坚持“创造共同价值”理念，积极把握常态化疫情防控背景下经济稳中向好、生产需求回升、新动能快速增长的机遇，金融供给总量提升、结构优化——

信贷投放力度加大。报告期末，集团客户贷款余额63,467亿元，较上年末增长8.52%；公司类贷款中，中长期贷款较上年末增加2,624.45亿元，增速10.68%。

深度融入国家战略。报告期末，长三角、京津冀、粤港澳大湾区三大区域贷款较上年末增长11.14%，三大区域贷款余额占集团贷款比重52.06%，较上年末提升1.22个百分点。

重点领域供给增加。报告期末，境内行制造业贷款余额较上年末增长11.81%；境内行绿色贷款余额较上年末增长12.65%。

加速数字化转型 赋能高质量发展

针对数字化转型方面，该负责人指出，交行通过构建以客户服务、经营管理、数据治理、科技创新和组织保障五大能力提升为主线的数字化转型战略布局和实施体系，全集团共同实施挂图作业，有序全面提速数字化转型——

助力零售业务场景拓展。升级“惠民就医”产品，支持政务平台、医保平台、医院平台等多种渠道，已在10个地区上线；打造特色化开放银行“交行方案”，对接上海、四川、广西等省份城市市民云系统。

推动公司业务数字化。推出普惠e贷3.0，增加信用及担保线上融资模式；提升“交银e关通”客户体验，实现全国推广上线；优化“交银慧校”平台，支持教育部门个性化需求定制开发。

推进同业业务智能化。积极布局金融基础设施服务，构建跨境人民币支付网络，提供效率更高、成本更低的跨境支付体验；完善“交e通”同业财富管理平台，一站式对接集团内外金融产品和服务。

报告期末，交行手机银行月度活跃客户数(MAU)3,271万户，买单吧月度活跃客户（MAU）2,334万户；云端银行服务客户规模较上年末增长38.16%；开放银行已上线接口839个，累计调用次数超1.1亿次。

立足自身禀赋 打造业务特色

针对具体业务方面，据了解，在与国民经济“调结构、促转型”的同频同步发展中，交行基于自身条件，发挥独到优势，打造四大业务特色，实现了商业可持续，推动各项业务的高质量发展——

打造普惠金融业务特色。围绕“增强金融普惠性”，紧密对接数字政务平台、民生服务等各类场景，强化科技引领和数字化风控，实现批量获客和商业可持续发展。报告期末，普惠型小微企业贷款余额2,935.68亿元，较上年末增长29.3%。。

打造贸易金融业务特色。服务构建新发展格局，把握上海打造“国内大循环的中心节点、国内国际双循环的战略链接”的重大机遇，紧抓产业链、供应链、价值链核心节点企业，提供涵盖境内外、本外币、离在岸一体化金融服务。报告期内，境内行贸易融资发生额3,909亿元，同比增长26.21%，国际收支和结售汇业务规模同比增长48.56%。

打造科技金融业务特色。对接科技强国战略，打造商行和投行一体化服务体系，为战略性新兴产业、科技创新、先进制造业、绿色低碳、传统产业升级等领域提供综合金融服务。报告期末，战略性新兴产业贷款余额1,985亿元，较上年末增长27.07%，在对公贷款中占比较上年末上升0.73个百分点。

打造财富金融业务特色。打造“大财富—大资管—大投行”全链条一体化经营体系，为人民财富积累、保值增值、传承等提供服务。报告期末，境内行管理的个人金融资产时点余额4.14万亿元，较上年末增长6.26%。沃德和私银客户数较上年末均保持9%以上的增速。上半年，实现财富管理中收54.06亿元，同比增长24%。

强化风险管控 资产质量筑底企稳

在风险管控方面，交行紧扣信用风险防控能力建设，以提升资产质量、调整信贷结构、深化风险授信改革为抓手，优化信用风险管理流程，推进数据和系统智能化，实现资产质量稳步提升——

报告期末，集团不良贷款率1.60%，较上年末下降0.07个百分点。逾期贷款率1.48%，较上年末下降0.06个百分点，逾期贷款90天以上贷款余额占不良贷款余额比例67.35%。拨备覆盖率149.29%，较上年末上升5.42个百分点。

该负责人表示，未来交行将坚定“建设具有财富管理特色和全球竞争力的世界一流银行”战略愿景，积极建设长三角龙头银行，加快普惠金融、贸易金融、科技金融、财富金融“四大特色”业务布局，扎实推进战略落地，以高质量发展为落实国家“十四五”规划贡献交行力量。

(责编：李源、曹淼)