8月27日，中国邮政储蓄银行（下称“邮储银行”）发布2021年半年度报告。报告显示，邮储银行净利润同比增长22.48%（中国企业准则，下同）；资产总额和管理零售客户资产(AUM）双双突破12万亿元，业务规模创历史新高；不良贷款率较上年末下降0.05个百分点至0.83%、拨备覆盖率较上年末提高13.27个百分点至421.33%。

邮储银行相关负责人表示，今年上半年，在我国经济持续稳定恢复的背景下，邮储银行立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，聚焦服务实体经济，积极稳健开展各项业务，实现了规模、质量、效益的稳步提升，经营业绩整体向好。

盈利能力持续增强 净利润同比增长22.48%

半年报显示，今年上半年，邮储银行实现营业收入1,576.53亿元，同比增长7.73%；实现净利润412.44亿元，同比增长22.48%，盈利能力持续增强；年化平均总资产回报率（ROA）和年化加权平均净资产收益率（ROE）分别为0.71%和13.30%，同比分别提高0.07个百分点和0.65个百分点，保持良好的成长性；成本收入比51.51%，同比下降0.25个百分点；净息差2.37%。

中间业务具有资本占用少、风险小、客户粘性高、收益稳定性较强等特点，是银行优化收入结构、增强经营能力的有效途径。半年报显示，上半年，邮储银行实现中间业务收入114.29亿元，同比大幅增长37.86%。可以看出，邮储银行发力中间业务成效明显，并将成为未来保持成长性的重要增长点。

资产总额突破12万亿元 发展质效持续提升

良好的资产负债管理是商业银行提升价值创造能力、保持可持续发展的基石。半年报显示，截至2021年6月末，邮储银行资产总额突破12万亿元，达到12.22万亿元，较上年末增长7.61%；负债总额达到11.47万亿元，较上年末增长7.36%；客户存款总额10.91万亿元，较上年末增长5.36%；客户贷款总额突破6万亿元，达到6.19万亿元，较上年末增长8.33%。

在资产负债规模稳步增长的同时，邮储银行持续优化资产负债结构，发展质效持续提升。数据显示，截至2021年6月末，邮储银行存贷比、信贷资产占比、个人贷款占比、中长期贷款占比持续提升，较上年末分别提高1.55个、0.34个、0.54个、0.33个百分点。

AUM突破12万亿元 个人银行业务收入占比达七成

当前，零售业务的价值愈加凸显，是商业银行在新发展形势下攀登增长之梯、实现高质量发展的重要抓手。邮储银行目前服务个人客户达6.30亿户，为该行零售业务发展提供了动力，也是未来的增长潜力。

据介绍，邮储银行坚持“零售主导、批发协同”的业务战略，坚定推进新零售转型发展。半年报显示：AUM突破12万亿元，达12.03万亿元，较上年末增加近8,000亿元；个人银行业务收入1,101.96亿元，同比增长14.11%，占营业收入的69.90%，同比提升3.91个百分点；个人存款9.56万亿元，较上年末增加4,600.23亿元；个人贷款3.56万亿元，较上年末增加3,040.53亿元。

同时，邮储银行深耕个人客户金融服务，紧抓居民财富增长和消费升级的战略机遇期，持续推进财富管理升级，满足更广泛客户的财富管理需求。数据显示，截至2021年6月末，邮储银行VIP客户突破4,000万户，达到4,182.84万户,较上年末增长14.87%；个人理财余额8,947.70亿元，较上年末增长7.51%。

积极践行普惠金融 涉农贷款余额占比达四分之一

全面实施乡村振兴战略给银行业带来了新的发展机遇。据介绍，邮储银行抢抓机遇，结合自身资源禀赋，制定了2021年及“十四五”时期服务乡村振兴战略规划，以推进三农金融数字化转型为主线，不断健全专业化为农服务体系和线上线下有机融合的服务模式，打造服务乡村振兴的数字金融银行，持续推进三农金融业务由服务“小农户”向服务“大三农”全产业链金融转变。数据显示，截至2021年6月末，邮储银行涉农贷款余额1.52万亿元，较上年末增加1,049.84亿元，余额占全行各项贷款的比例约为四分之一。

此外针对小微企业，今年以来，邮储银行通过丰富数字化产品体系、拓展服务渠道、推动运营体系标准化和集约化、升级智能化风控体系等手段，全力破解小微企业融资难题，推动实现小微金融高质量发展与银行自身高质量发展的相互促进。数据显示，截至2021年6月末，邮储银行普惠型小微企业贷款余额8,905.03亿元，占全行各项贷款比例超过14%。

与此同时，邮储银行以公司金融为抓手，持续加大对制造业、“两新一重”、绿色信贷、民营企业等领域的支持力度，全力服务国家战略。数据显示，截至2021年6月末，公司贷款2.16万亿元，较上年末增加1,818.11亿元，增长9.19%。

打造绿色普惠银行和气候友好型银行 绿色贷款余额增长近13%

实现碳达峰碳中和为银行业未来发展指明了方向。作为一家以绿色为“底色”的银行，邮储银行在2021年中报中明确提出“努力建成国际一流的绿色普惠银行和气候友好型银行”。今年以来，该行在绿色领域更是“大动作”频频：先后公布采纳负责任银行原则(PRB)、成为气候相关财务信息披露工作组（TCFD）的支持机构，将对标国际准则，不断提升环境与气候相关信息披露质量；印发了支持实现碳达峰碳中和综合金融服务方案，全面推进绿色银行建设；创新气候友好型绿色金融产品，承销可持续发展挂钩债权融资计划和首单碳中和超短期融资券，发放碳汇收益权质押贷款，投资绿色个人汽车抵押贷款资产支持证券。

半年报显示，截至2021年6月末，邮储银行绿色贷款余额3,171.04亿元，较上年末增长12.87%；绿色融资余额3,641.37亿元，较上年末增长13.88%，其中气候融资余额3,489.08亿元，较上年末增长13.67%；绿色债券投资余额291.21亿元。

资产质量保持行业领先 不良贷款率降至0.83%

银行是经营风险的行业，疫情之下银行业资产质量备受关注。半年报显示，邮储银行不良贷款率较上年末下降0.05个百分点至0.83%，不到行业平均值的一半；不良与逾期90天以上贷款比例为155%，逾期60天以上贷款全部纳入不良，逾期30天以上贷款纳入不良比例达到94.56%；拨备覆盖率421.33%，较上年末提高13.27个百分点，风险抵补能力持续增强。

据了解，邮储银行始终坚持审慎稳健的风险偏好，将防范化解金融风险与服务实体经济密切结合，为业务发展保驾护航。今年以来，该行加快推动全面风险管理体系优化升级，资本管理高级方法建设质效并进；发挥科技赋能作用，打造覆盖业务全流程的智能化风控工具，深化“金晴”“金盾”系统应用；筑牢风险“防火墙”，强化风险限额刚性约束；深入开展内控合规建设，厚植全行合规文化。

金融科技赋能新零售转型 上半年上线119项工程

信息技术改变了银行的服务模式、拓宽了银行的发展空间、加快了银行的转型步伐，数字化转型成为银行业蓄力新动能的战略之举。近年来，邮储银行启动了一系列重大改革措施，特别是加大金融科技领域投入及科技人才引进力度，把每年营业收入的3%左右投入到科技领域。数据显示，今年上半年，邮储银行加快信息化建设，加大资源投入，投入研发等资金超52亿元，占营业收入的3.30%。

在核心业务系统方面，邮储银行同时开发建设多个新一代系统，基本涵盖全行所有产品和服务，其中最核心的四个“新一代”包括新一代分布式核心系统、新一代信贷业务平台、新一代资金业务平台、新一代中间业务平台。

今年上半年，邮储银行积极推动机构改革，邮惠万家银行筹建顺利，增设数字人民币部总行一级部门；“邮储食堂+邮政服务+生活场景”线上生态布局日趋成熟，“网点+商圈”线下生态圈建设稳步推进；新一代分布式核心系统技术平台、“邮储大脑”机器学习平台AI应用服务管理功能均顺利投产，信贷业务平台（公司）等119项工程成功上线，为全行数字化转型注入新动能。

数据显示，截至2021年6月末，邮储银行手机银行客户规模达3.14亿户，上半年手机银行交易金额达6.75万亿元，同比增长24.71%，手机银行月活跃客户数（MAU）突破4,300万户；小额贷款当年线上放款笔数占比达94.53%；线上化小微贷款产品余额突破6,000亿元，较上年末增长33.12%。

出台“十四五”规划纲要 开启高质量发展新征程

站在新起点，邮储银行将走向何方？从其在半年报中公布的“十四五”规划纲要（以下简称“规划纲要”）可以窥见一斑。

规划纲要明确，邮储银行将秉承“建设客户信赖、特色鲜明、稳健安全、创新驱动、价值卓越的一流大型零售银行”战略愿景，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，以服务实体经济、服务人民生活为本，以改革创新为根本动力，以客户为中心，以价值创造为导向，奋力开启“十四五”高质量发展新征程。

规划纲要提出，邮储银行“十四五”时期的战略目标是以金融科技赋能高质量发展，加速业务模式转型，搭建智能风控体系，提升价值创造能力，打造服务乡村振兴和新型城镇化的领先的数字生态银行。

围绕这一战略目标，邮储银行将深化“一二三四五六”战略方针，即以推动高质量发展为主题；服务乡村振兴和新型城镇化，下沉服务巩固县域优势，重点突破提升城市竞争力，形成城乡“双轮驱动”战略格局；坚持服务“三农”、城乡居民和中小企业三大定位；发力普惠金融、财富金融、产业金融、绿色金融四大领域；推进特色化、综合化、轻型化、数字化、集约化“五化”转型；强化科技赋能、客户深耕、中收跨越、人才强行、风控护行、协同发展六大战略。

(责编：李源、曹淼)