本报记者 王斌来 刘新吾 常碧罗

机器手臂伸缩旋转，一支冰淇淋递到手边；戴上虚拟现实眼镜联动手机，体验一次虚拟购物；在人工智能画廊，可以一键实现照片风格变换，感受人工智能“画师”带来的奇妙效果……在山城重庆，一场大数据智能化盛会上演，“黑科技”精彩纷呈。

8月23日至25日，中国—上海合作组织数字经济产业论坛、2021中国国际智能产业博览会在重庆同期举办，展览以“线上+线下”结合的方式呈现，来自31个国家和地区的611家企业参展，共签约重大项目92个，合同投资2524亿元，涵盖智能制造、数字经济、科技等多个领域。

工业互联网，让生产更高效

在工业互联网展区，广域铭岛数字科技有限公司展台引人注目——一个智能工厂被“搬”到了智博会现场。

“没有‘流水线’，只有‘生产岛’。”公司C2M（用户直连制造）事业部总经理张卓文介绍，每一个“岛”就是一个生产单元，机器人在“岛”间穿梭，传递物料。通过工业互联网平台，生产线、供应商和用户可以有机连接融合。根据不同客户个性化要求，还可以改变加工流程，进行小批量生产。

不只是广域铭岛，2021智博会突出工业互联网主题，贯穿“会、展、赛、论”全环节，专题设置两万平方米工业互联网展区，展示各类新产品新技术。

在工业互联网标识解析国家顶级节点（重庆）运营中心展台，星火·工业互联网运行监测平台吸引了不少观众，展示标识解析产品设备和工业互联网新模式应用场景；另一旁，发动机智能检测产线有序运行，屏幕上的数字跳动更新，忽米网正在展示发动机性能检测和外观检测应用场景；此外，浪潮公司联合中汽数据展出了工业智能产业链协同平台，为龙头企业打造韧性供应链……

3年来，智博会为重庆带来了大量落地项目，技术流、资金流、人才流、物资流等创新资源要素汇聚。依托原有制造业优势，重庆大力推动大数据智能化创新发展，推动数字经济和实体经济深度融合，以工业互联网为产业转型升级赋能，变“制造”为“智造”，让生产更高效，推动经济高质量发展。

智慧成果，让生活更精彩

未来，人们将如何度过“智慧”的一天？在本届智博会上，“智慧生活的一天”亮相，成为未来智慧生活的样子。

在智慧起居馆，智能窗帘徐徐拉开，和煦的阳光洒向屋内，“智慧生活的一天”由此开启；智慧工作馆内，电脑屏幕上可以看到当天会议的介绍材料，以及实时多语种字幕，将会议内容进行转写并实时同步翻译；来到智慧艺趣馆，戴上虚拟现实眼镜，观看一场沉浸式演出……智慧成果正在让人们的生活更精彩。

手机里的微信，也可以和家居互联。在腾讯展馆，打开微信，轻触屏幕，点击操作，便能感受到智能风扇的阵阵清风。

智慧生活，离不开“绿色”理念。在亲禾集团展馆，一块玻璃吸引了记者的注意。玻璃浸入热水后，随着温度升高逐渐“雾化”，温度降低时则恢复透明。“夏天，玻璃雾化能让室温降低6到8摄氏度。到了冬天，玻璃又会变成透明状态，让温暖的阳光进入室内，使室内温度上升两三摄氏度。”展区工作人员介绍。

智慧小区、智慧医疗、智慧养老……从政府治理到城市运行，从政务服务到居家生活，从办公场景到街头巷尾，智慧产业的触角已在重庆广泛延伸，正在巴渝大地渐次铺展。

智能化为经济赋能，为生活添彩，这是智博会不变的主题。重庆在发展数字经济的同时，以智慧成果共享增加美好生活的幸福成色，勾勒出“智慧名城”的美好图景。

扩大开放，让合作更紧密

在白俄罗斯展馆，全智能搬移系统可实现两车之间20米范围内任意间距高精度串联、并联搬运；风电叶片打磨机器人能爬坡越障，可满足机器人辅助装配系统对于移动平台的基本使用要求……这些成果来自在白俄罗斯明斯克建立的中白工业园。

以数字经济产业论坛、智博会为平台，许多国家和企业在重庆共聚一堂，重庆开放与合作之路正在不断延展。

今年正值上合组织成立20周年。截至目前，重庆已与上合组织国家的近30个地区建立友好合作关系。2020年，重庆与上合组织国家进出口总额超325亿元。此次数字经济产业论坛落地重庆，将为重庆发展注入新动力。

上海合作组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫在论坛上谈道，上合组织国家多功能经贸平台可以促进上合组织成员国经济特区、企业孵化器和科技园区之间建立联系和交流经验，“该平台的建设和发展成为本届论坛的重要成果之一。”

作为2021中国国际智能产业博览会的重点论坛之一，中新国际数据通道发展论坛今年带来了更多的交流与机遇。西部五省（区、市）共聚重庆，共同推动西部地区与东盟国家的互联互通。不仅如此，随着中新国际数据通道的高质量发展，智慧教育、智慧旅游、智慧医疗……更多应用场景正在逐渐实现。

一幅崭新的数字经济合作画卷正在山城徐徐铺开。从签约到落地，一大批重点项目在重庆开花结果，让全球智能科技、智能产业、智能人才等创新要素在重庆加速集聚。今年，在数字经济产业论坛和智博会的双重带动下，更多的新兴项目落地中国西部。

“连续4年举办智博会，不仅大力促进了重庆市智能产业发展，而且营造了良好的智能化发展氛围。”重庆市经济信息委相关负责人表示，重庆将持续探索大数据智能化创新发展路径，助力战略性新兴产业做大规模、传统产业改造升级。同时，让更多智慧成果走进生活，提高群众幸福感。

《 人民日报 》（ 2021年08月28日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)