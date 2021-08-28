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1万余家企业线上线下参展

服贸会首设数字服务专区

本报记者  罗珊珊
2021年08月28日05:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　9月2日至7日，2021年中国国际服务贸易交易会将在北京举办。8月27日，国新办举行新闻发布会介绍相关情况。

　　“服贸会是专门为服务贸易搭建的国家级、国际性、综合型展会和交易平台。”商务部副部长王炳南表示，如期举办2021年服贸会彰显了我国推动高水平开放的信心决心，体现了我国支持全球抗疫合作、推动世界经济贸易复苏的大国担当。

　　据北京市副市长杨晋柏介绍，2021年服贸会主题是“数字开启未来，服务促进发展”，在国家会议中心和首钢园区举办。展览展示包括综合展和专题展。综合展设在国家会议中心，设置中国服务贸易发展成就展、省区市及港澳台展、国别展和数字服务专区展等。专题展设在首钢园区，围绕电信、计算机和信息服务，金融服务，文旅服务，教育服务，体育服务，供应链及商务服务，工程咨询与建筑服务，健康卫生服务8个专题举办企业展。

　　今年服贸会展览面积比去年增加了2万平方米，线下参展企业比上届增长6%。153个国家和地区的1万余家企业注册线上线下参展参会，比上届增加了5个国家。国际化率、世界500强占比均超过上届水平。将围绕服务贸易十二大领域前沿趋势，聚焦数字经济和数字贸易发展等热点话题，举办5场高峰论坛，119场专题论坛及行业会议。

　　“目前筹备工作总体进展顺利，峰会论坛、展览展示、疫情防控、新闻宣传、安全保障等工作已基本就绪。”王炳南表示，今年服贸会将聚焦“十三五”服务贸易发展成就。

　　“十三五”时期，我国服务贸易发展成就令人瞩目，服务进出口累计达到了3.6万亿美元，比“十二五”时期增长了29.7%，全球服务贸易第二大国地位进一步巩固。今年服贸会专门设立了中国服务贸易成就展。

　　此外，今年服贸会首次设置了数字服务专题展区，将举办数字贸易高峰论坛和相关专业会议，全面展示新技术、新模式、新业态、新成果。


　　《 人民日报 》（ 2021年08月28日 02 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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