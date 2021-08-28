本报北京8月27日电 （记者张保淑）8月27日，中国互联网络信息中心（CNNIC）在京发布第48次《中国互联网络发展状况统计报告》（以下简称《报告》）。《报告》显示，截至2021年6月，中国网民规模达10.11亿，较2020年12月增长2175万，互联网普及率达71.6%。10亿多用户接入互联网，成为全球最为庞大、生机勃勃的数字社会。

超过10亿的网民规模为推动中国经济高质量发展提供强大内生动力。互联网基础资源加速建设，截至2021年6月，中国IPv6地址数量达62023块/32；互联网及科技企业不断向小城市及乡村下沉，推动消费流通、生活服务、文娱内容、医疗教育等领域的数字应用基础服务愈加丰富；政务服务水平不断提升，全国一体化政务服务平台在疫情期间推出返岗就业、在线招聘、网上办税等高频办事服务700余项，加大政务信息化建设统筹力度，不断增进人民福祉。

农村互联网普及率不断提升且实现与城市“同网同速”。截至2021年6月，中国农村网民规模为2.97亿，农村地区互联网普及率为59.2%。较2020年12月，城乡互联网普及率差异缩小4.8%，今年底，有望实现未通宽带建制村动态“清零”。

特殊群体无障碍服务进一步完善。截至2021年6月，中国50岁及以上网民占比为28.0%，较2020年6月增长5.2个百分点。2020年以来，相关部门大力推动互联网应用适老化水平及特殊群体的无障碍普及。115家网站、43个应用进行适老化改造，着力解决老年人、障碍人士上网遇到的困难。健康码适老化相关功能已覆盖全国至少3000万老年群体，科技和互联网企业在地图、新闻等应用中，开通针对障碍人士的便捷功能，推动科技创新成果惠及全民。

中国在线办公市场日益活跃，在线医疗用户规模快速增长。截至2021年6月，中国在线办公用户规模达3.81亿，较2020年12月增长3506万，以在线办公为代表的灵活工作模式将持续创新发展，在线会议、文档编辑等在线办公服务的响应速度、存储能力、功能适用性等服务性能将不断提升。截至2021年6月，中国在线医疗用户规模达2.39亿，较2020年12月增长2453万，占网民总数的23.7%。

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