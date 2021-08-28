本报记者 廖睿灵 刘乐艺

近年来，甘肃省张掖市甘州区持续加强交通基础设施建设，提升交通通行条件，有效带动当地经济发展。图为俯瞰甘州区乌江镇，张平公路、兰新铁路纵横交错，与田园风光交相辉映。

杨永伟摄人民视觉）

近日，浙江省交通集团舟岱大桥主通航孔桥三座索塔完成全部涂装施工。宁波舟山港主通道项目舟岱大桥计划于2021年底全线建成，届时将彻底结束岱山海上悬岛时代。图为舟岱大桥景观。

姚 峰摄（人民视觉）

乘飞机、坐高铁、自驾游……如今，越来越多的出行方式给居民生活带来极大便利，也为国民经济发展提供了坚实保障。在国新办日前举行的新闻发布会上，相关负责人表示，历经多年发展，交通运输行业取得了历史性成就，为全面建成小康社会作出了积极贡献。下一步，中国将加快建设交通强国，努力实现“人享其行、物优其流”。

交通运输发展成果丰硕

经济要发展，交通须先行。交通运输部部长李小鹏介绍，党的十八大以来，交通运输在服务全面建成小康社会方面发挥了重要作用，取得历史性成就——

综合立体交通网日益完善。六轴、七廊、八通道的国家综合立体交通网的主骨架空间已初步形成，高速铁路对百万以上人口城市覆盖率超95%，高速公路对20万以上人口城市覆盖率超98%，民用运输机场覆盖92%以上的地级市。

服务能力和水平显著提高。以高铁和航空为主的大容量、高效率快速客运服务体系加快形成，动车组列车承担了铁路客运量的70%，民航航班正常率连续三年超过80%，道路客运转型升级步伐加快。货运结构不断优化，2016—2020年铁路在货运量的占比由7.6%增加到9.8%，水运占比由14.5%增加到16.4%。新业态新模式加速发展，网络预约出租汽车覆盖中国300多个城市，日均完成订单量2000万单。

“民航业在改善边远地区交通条件、优化营商环境、拓展致富之路等方面发挥了独特优势。”中国民航局副局长董志毅介绍，“十三五”期间，我国新增航空人口2.1亿人，脱贫地区的机场旅客吞吐量从2012年的2800万人次增至2019年的7800万人次，增幅超过170%，航空服务已覆盖82.6%的脱贫地区人口。

国家铁路局局长刘振芳表示，党的十八大以来，铁路路网规模质量快速提升，新增投产铁路运营里程5.3万公里，其中高速铁路新增投产营业里程3.1万公里，客运周转量、货运发送量、货运周转量等主要铁路运输经济指标稳居世界第一。

交通运输安全绿色水平持续提升。截至2020年底，新能源公交车达46.6万辆，占城市公交车总量的66.2%。国家铁路电气化率达74.9%，高速公路路面废旧材料循环使用率达到95%，快递可循环中转袋的使用率达93.8%。

便利出行，带动增收

全面建成小康社会，离不开交通基础设施条件的改善。尤其是农村公路的建设，既便利了人民群众日常出行，也有效带动了农民创收增收。

“农村公路是服务‘三农’的公益性、基础性设施。”李小鹏介绍，党的十八大以来，全国新建改建农村公路235.7万公里。目前，农村公路总里程达438万公里，占全国公路总里程的84.3%。“去年，我们实现了具备条件的乡镇和建制村通硬化路、通客车，惠及5亿多农民群众。”

随着电商产业不断成熟，不少农民如今当上了带货主播。日益完善的物流体系，为快递下乡进城提供了有力保障。“目前，与小康社会相适应的现代邮政业已经全面建成。”国家邮政局局长马军胜表示，近年来，邮政普遍服务的均等化基本实现，营业网点实现了乡镇全覆盖，建制村全部实现直接通邮。快递网络覆盖范围更加广泛，乡镇网点覆盖率达98%，直接投递到村的服务比重超过一半，重点地区快递服务的全程时限缩短至58小时。

“通过推进‘快递下乡’‘快递进村’，现在全网每天有1亿件包裹是到农村的，大大提升了农民购买工业日用品的便利程度。”马军胜说，下一步，将紧锣密鼓推进“快递进村”工程，通过“寄递+农特产品+合作社”模式，切实解决农产品销售难、销售贵的问题，改善农民生产生活。

加快建设交通强国

交通的发达程度是衡量一个国家现代化的重要标志。李小鹏介绍，建成人民满意、保障有力、世界前列的交通强国分两步走：到2035年，基本建成交通强国；到本世纪中叶，全面建成交通强国。为此，要实现“三个转变”，打造“四个一流”。

“交通的发展，要从过去追求速度和规模向着更加注重质量和效益转变，从过去单纯依靠要素的支撑向着更加注重改革开放和创新支撑转变，从过去‘铁公机水邮’单项发展向着综合交通融合发展转变。”李小鹏说，加快建设交通强国，要遵循安全、便捷、高效、绿色和经济的价值导向，打造一流的设施、一流的技术、一流的管理和一流的服务。

为更好满足人民群众对交通出行的需求，李小鹏表示，下一步，将在加快建设交通强国的过程中，不断提升综合交通运输服务水平。“围绕便捷化出行，加快构建协同融合的一体化服务系统；围绕快速化出行，加强以高铁、民航为主体的大容量、高效率的城际快速客运服务体系建设，基本实现城市群内部2小时交通圈；围绕舒适化出行，巩固提升城市公共交通服务品质；围绕普惠化出行，加快推进城乡客运一体化发展，实现农村客运从‘开得通、走得了’向‘留得住、通得好’转变，切实保障城乡居民行有所乘。”

(责编：胡永秋、杨光宇)