本报北京8月27日电 （记者王俊岭）日前，国新办举行“积极贡献商务力量，奋力助推全面小康”发布会。商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文表示，当前国际上自贸协定发展非常蓬勃，到目前为止，我国已经达成了19个自由贸易协定，和26个国家和地区签署了这些协定。

王受文表示，党的十八大以来，我国签署了9个自由贸易协定，同时还对以前达成的自由贸易协定进行升级。这对我国经济发展起到了非常明显的作用。

对稳定外贸外资基本盘起到了非常显著的作用。比如，2012年自由贸易协定占我国对外贸易的比重只有12.3%，到去年，自由贸易协定伙伴占我国对外贸易总额的比重接近35%。去年，疫情对全球的对外贸易影响很大，但我国同自贸伙伴的贸易增长3.2%，和非自由贸易协定伙伴贸易额增长0.8%。就投资关系来说，去年我国对外投资的近70%是对自由贸易伙伴国家投资的，吸引外资的84%来自自由贸易协定的伙伴。

进一步拉近了和自贸伙伴之间的经贸关系。2003年时，我国和东盟的双边贸易额只有780多亿美元，去年双边贸易额达到6851亿美元，增长了8.7倍。如果没有自贸协定，贸易额不可能增长这么多。我国连续12年成为东盟最大的贸易伙伴，去年东盟也成为我国最大的贸易伙伴。再如，2012年时，智利同我国的贸易占智利对外贸易总额的20%，去年，这一数字上升到了1/3。

自贸协定对于我国对外开放起了非常好的作用。在货物贸易方面，我国最惠国平均关税是7.5%。自贸协定使我国与自贸伙伴之间90%以上的贸易实现零关税，所以在货物贸易上关税自由化水平很高。在投资领域，世贸组织里投资开放是没有协定的，但自贸协定在投资开放、投资准入、投资便利化、投资保护方面都作了很多规定，这样有利于我国和自贸伙伴之间的双向投资发展，有利于我国和自贸伙伴之间的区域一体化发展，从而形成更加稳定的产业链和供应链。

王受文说，下一阶段，商务部要把现有的自由贸易协定，包括新加坡自由贸易协定、韩国自由贸易协定进一步升级。同时，要加快新的自由贸易协定谈判步伐。

(责编：胡永秋、杨光宇)