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今年全国早稻产量2802万吨

较上年增长2.7%

2021年08月28日05:15 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京8月27日电 （记者廖睿灵）国家统计局近日发布全国早稻生产数据显示，根据10省（区）早稻实割实测抽样调查结果推算，2021年全国早稻总产量2802万吨（560亿斤），比2020年增加72.3万吨（14.5亿斤），增长2.7%。

　　全国早稻播种面积稳中略降。2021年全国早稻播种面积4734千公顷（7101万亩），比上年减少16.6千公顷（24.9万亩），下降0.4%。

　　国家统计局农村司司长李锁强介绍，早稻播种面积有所下降由两方面因素造成：一是天气干旱影响早稻适时移栽。华南部分地区春播气象条件较差，降水量较常年同期偏少，广东、广西中南部等地蓄水不足，部分地块灌溉条件较差，影响早稻适时移栽，农民改种玉米、甘薯等作物。二是种植结构调整减少早稻种植。湖南受污染耕地严格管控区种植结构调整，退出水稻种植，导致播种面积下降。

　　与此同时，早稻单产水平有所增加。2021年全国早稻单产5918公斤/公顷（395公斤/亩），比上年增加173.0公斤/公顷（11.5公斤/亩），增长3.0%。

　　“早稻播种以来，主产区大部时段气象条件较好，阶段性阴雨寡照和洪涝灾害发生偏轻，总体有利于早稻生长发育和产量形成。”李锁强表示，在全球疫情持续演变、外部环境复杂严峻的背景下，夏粮丰收和早稻增产奠定了全年粮食稳定生产的基础，为“十四五”开好局、起好步提供了坚强有力的支撑。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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