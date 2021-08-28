本报北京8月27日电 （记者汪文正）国家统计局27日发布数据显示，今年前7个月，全国规模以上工业企业实现利润总额49239.5亿元，同比增长57.3%，比2019年同期增长44.6%，两年平均增长20.2%。

统计数据显示，前7个月，在41个工业大类行业中，36个行业利润总额同比增长，2个行业扭亏为盈，1个行业持平，2个行业下降。前7个月，规模以上工业企业实现营业收入69.48万亿元，同比增长25.6%；发生营业成本58.11万亿元，增长24.4%；营业收入利润率为7.09%，同比提高1.43个百分点。

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