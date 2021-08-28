本报记者 于宏建 隋 鑫

中国海关总署日前发布的统计数据显示，今年前7个月，中国与俄罗斯双边贸易额达到754.89亿美元，同比增长28%。疫情之下，中俄经贸合作逆势前行，呈现出全方位、高水平的发展态势，体量与质量同步提升，不断取得新的成果。

势头好——

各领域合作稳步推进

8月17日上午，随着准轨接口最后一组轨道夹板安装完成，中俄两国首座跨江铁路桥同江—下列宁斯阔耶铁路大桥（以下简称“同江铁路大桥”）实现铺轨贯通，为大桥全线开通运营奠定了坚实基础。

同江铁路大桥南接东北三省，辐射全国，向北经同江口岸与俄罗斯下列宁斯阔耶口岸、俄远东铁路相连，向西可通往俄罗斯腹地，不仅新增一条中国对俄铁路运输通道，还将开辟一条西通欧洲的全新欧亚联运大通道，对推进中俄经贸高质量发展具有十分重要的意义。据估算，同江铁路大桥年过货能力约2100万吨。它的开通运营，是中俄经贸合作不断发展的一个缩影。

在投资和项目合作方面，仅今年前5个月，中国对俄非金融直接投资增长48.3%，新签承包工程合同额增长93%，两国还签署了合作建设国际月球科研站谅解备忘录。俄罗斯科学院普里马科夫世界经济与国际关系研究所科学创新部门负责人伊万·丹尼林日前表示，过去两年，中国高新技术企业对俄罗斯的投资大幅增加，不仅是合作规模在扩大，程度也在加深。

值得关注的是，人民币愈发受到俄方认可和青睐。俄罗斯央行和海关的统计数据显示，人民币在中俄双边贸易结算中占比已超过17%，在俄罗斯国际储备中占比超过12%。这表明两国在推动双边贸易结算多元化方面已取得积极进展，本币作为支付手段的作用逐步增强。

俄罗斯财政部长西卢安诺夫在今年圣彼得堡国际经济论坛上表示，俄主权财富基金国家福利基金将优化投资结构，增加人民币资产。俄智库“瓦尔代”国际辩论俱乐部项目主任雅罗斯拉夫·利索沃利克认为，中国经济在全球经济中发挥着越来越大的作用，俄国家福利基金增加人民币资产份额，反映了两国愈加密切的经贸联系。

韧性强——

重点工程进展顺利

近日，莫斯科地铁米丘林站项目建设现场举行了“云开放日”活动。透过镜头，主持人阿克毛带领观众参观了“中俄友谊新地标”米丘林站。米丘林站项目是俄罗斯首次在地铁建设中引入外国企业。经过4年建设，车站及区间主体结构已全部完工。为向中方建设者致敬，米丘林站的装修设计融入了云纹、团寿、中国红等中国传统元素。

在通过项目建设促进经济发展的互动过程中，中俄两国在工程服务合作、技术标准合作以及能源产业金融一体化合作等方面也都取得积极成效。

作为中俄两国政府关注的重点工程，今年7月，中国铁建承建的莫斯科地铁第三换乘环线东段大盾构项目枫叶大道站至2号工作井区间隧道贯通，这是中企在欧洲首个大直径盾构项目的首条隧道贯通，实现了中国技术、中国管理、中国设备进入欧洲市场的一次跨越。中国铁建日前还与莫斯科工程院签署了两座地铁站的地铁上盖项目承包合同，这也是中企首次签约俄罗斯地铁上盖综合体项目。

中国企业在俄罗斯的重大项目建设持续推进，并不断签下新的大单。莫斯科市中国贸易中心“华铭园”已于年初完成建设工作。近日，中国能建国际公司和华北院组成的联合体签署了俄罗斯莫尔多瓦共和国860兆瓦燃气蒸汽联合循环电站项目EPC合同，合同金额约6.6亿美元，这是中国在俄罗斯单机容量最大的火电项目。俄罗斯外长拉夫罗夫认为，欧亚经济联盟和共建“一带一路”倡议对接，将拥有美好未来。

潜力大——

贸易额有望再创新高

中俄经贸合作逆势上扬，展现了巨大潜力和十足后劲。越来越多的中国商品在俄罗斯树立起品质优良、性价比高的形象。在中国市场上，俄罗斯“网红”商品也日益增多。俄罗斯的肉制品、面粉、植物油、海产品、蜂蜜、糖果等产品逐渐摆上中国老百姓的餐桌。

2020年，中俄双边贸易额达1077.77亿美元，连续3年超千亿美元，中国继续稳居俄罗斯第一大贸易伙伴。中国手机、笔记本电脑、汽车零配件对俄出口表现良好，俄罗斯原油、天然气、煤炭、植物油等产品对华出口态势积极，跨境电商等新业态稳步发展。

中俄农产品贸易呈现快速发展势头，是双方务实合作的另一亮点。俄罗斯农产品出口中心数据显示，今年上半年，俄罗斯对华出口农产品18.8亿美元，中国仍是俄罗斯农产品最大进口国。其中，肉类进口增长明显。根据俄罗斯动植物检验检疫局产业知识中心的报告，2021年第一季度中国进口3700吨俄罗斯牛肉，是去年同期的20倍。

当前，实现货物贸易和服务贸易高质量发展已成为中俄双方共同努力实现的目标。为适应两国快速发展的货物运输需求，俄罗斯铁路公司计划在2023年前对远东铁路主干线贝加尔—阿穆尔铁路和西伯利亚铁路进行现代化改造。今年4月，满洲里—外贝加尔斯克边境口岸俄罗斯境内段已完成铁路线路的电气化改造。自5月起，通过该口岸经俄罗斯过境中国的运输量大幅提升。俄罗斯铁路公司副总经理阿列克谢·希洛表示，该公司正在研究从阿尔泰共和国前往中国的3个铁路支线方案。

有专家认为，在后疫情时代，中俄经贸合作潜力巨大，双方需进一步拓展双向投资，加强战略性大项目合作，把科技创新作为双方合作新的增长点；同时不断深化地方合作，用好线上线下新型合作模式。

据估计，2021年中俄贸易规模有望再创新高。中国驻俄罗斯大使张汉晖接受本报记者采访时表示，“中俄经贸合作基本盘稳、含金量高，我们对今年双边合作整体向好发展和贸易实现新增长充满信心。”

（本报莫斯科8月27日电）

《 人民日报 》（ 2021年08月28日 03 版）

(责编：孙红丽、杨迪)