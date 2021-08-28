本报记者 李 强 冯雪珺

2021年上半年，德国大众汽车在华共交付汽车约185万辆，同比增长16.2%。去年疫情防控期间，得益于迅速复工复产，大众汽车全年在华交付量达385万辆，市场份额达19.3%，继续保持市场领先地位。根据测算，2020年大众汽车全球41.4%的销量来自中国市场，占比创下新纪录。

据统计，2020年中国汽车市场销售超过2500万辆，连续12年蝉联全球最大汽车生产国和销售市场。而在40多年前，中国还在改革开放初期，汽车工业基础薄弱，轿车普及度不高。时任大众汽车集团董事长卡尔·哈恩博士当时就预见到中国汽车行业的巨大潜力，在企业内部力排众议，进入中国市场。回忆这段历史，哈恩表示：“中国悠久的文化历史和改革开放政策打动了我。”

1983年4月，第一辆大众桑塔纳轿车在上海组装成功；1984年10月，大众汽车在华首家合资企业、第一个中外合资整车制造厂——上汽大众成立；1985年，合资企业实现盈利，产品供不应求。彼时一辆桑塔纳上，零部件几乎悉数进口。短短几十年后，桑塔纳的国产化率从2.7%跃升至接近100%。上汽大众的一个就业岗位就能带动相关配套产业20个就业岗位，280家大中型配套企业因此崛起。中国的汽车工业供应链体系从无到有，日臻完善。2009年，中国超越德国成为大众汽车集团最大的单一市场。如今，中国汽车产业集群已触发“链式效应”竞争力。

根据《中国汽车产业发展年报2021》，2020年中国新能源汽车销量136.7万辆，连续6年位居全球第一。动力电池、电驱动等关键零部件技术指标持续提升，发展势头强劲。中国市场的消费潜力与创新氛围为大众汽车集团转型带来新动力。今年上半年，大众汽车品牌共向中国消费者交付超过3.66万辆新能源汽车，同比增长89.6%。

为拓展更广泛的新能源汽车细分市场，大众汽车品牌今年还将再推新款车型。“我们需要跟中国本土的技术公司合作，而不是依靠国外的高科技公司来进行技术研发。”大众汽车集团（中国）首席执行官冯思翰表示，伴随着中国新能源车市快速成长，中国已成为整个汽车行业电动转型的重要驱动力。

随着中国汽车行业电气化转型的稳步推进，大众汽车也在新能源汽车领域不断追加在华投资。去年9月，大众汽车集团（中国）宣布在2020年至2024年期间，在中国电动出行领域投资约150亿欧元；去年10月，大众汽车专为纯电动汽车生产打造的全新工厂建成投产；今年7月，大众汽车与国轩高科进一步深化合作伙伴关系，双方将推动大众汽车零部件公司萨尔茨吉特工厂的电池电芯工业化生产。

“中国走在正确的道路上。我们两家在华合资企业都由大众公司占据多数股权，这在30年前是完全不可能的事情。”大众汽车集团全球首席执行官赫伯特·迪斯说，“中国市场对我们的未来有重要意义，甚至可以说，大众汽车集团的未来将由中国市场决定。”

《 人民日报 》（ 2021年08月28日 03 版）

(责编：孙红丽、杨迪)