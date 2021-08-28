新华社北京8月27日电 中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长王晨24日至26日在吉林调研时强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，充分发挥科技创新的引领支撑作用，以良法善治营造创新发展环境，奋力推动东北振兴取得新进展新突破。

在吉期间，王晨先后赴长春、四平进行调研。在中国一汽集团研发总院和红旗长青工厂，听取新技术开发应用情况介绍，察看红旗品牌汽车数字化生产线和全新车型，鼓励集团做大做强汽车工业民族品牌，努力建设世界一流汽车企业。在长光卫星技术有限公司，了解“吉林一号”遥感卫星研制、发射、应用等情况，强调要发挥科技领先优势，更好服务国家重大需求和经济社会发展。在中科院长春光学精密机械与物理研究所，考察光学系统先进制造技术重点实验室，对加强基础研究、推动产学研融合、打造光学“国之重器”予以充分肯定。在四平市巨元瀚洋板式换热器公司、吉林省康达农业机械有限公司，了解运用新技术改造提升传统制造业的成效，强调要有效整合资源，增强企业技术创新能力，发展特色优势产业。

王晨指出，吉林省坚持把创新作为引领发展的第一动力，积极发展现代产业体系，主动融入新发展格局，涌现出红旗品牌汽车产销量连续三年增长、去年已超20万辆和“吉林一号”卫星加速组网等标志性成果，吉林全面振兴全方位振兴迈出重大步伐。

王晨强调，要深入学习贯彻习近平总书记视察吉林重要指示精神，加快实施创新驱动发展战略，推动经济体系优化升级，切实提高经济质量效益和竞争力、创新力、抗风险能力。要抓住推进东北振兴发展的历史机遇，坚定信心，乘势而上，促进现代农业机械等先进装备制造业提质增效，积极发展战略性新兴产业，培育新技术新产品新业态。要用科技创新释放强劲发展动能，全面塑造发展新优势，以奋发有为的精神状态谱写东北振兴新篇章。

调研期间，王晨到吉林省人大机关就做好地方立法工作进行交流。他说，要突出地方立法特色，紧密结合汽车产业创新、黑土地保护等实际需要，更好服务高质量发展。

王晨一行还参观了四平战役纪念馆。

《 人民日报 》（ 2021年08月28日 02 版）

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