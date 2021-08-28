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胡春华强调

坚决有力实施好种业振兴行动

2021年08月28日07:57 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京8月27日电  全国推进种业振兴电视电话会议27日在京召开。中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华出席会议并讲话。他强调，要深入贯彻习近平总书记重要指示精神，按照党中央、国务院决策部署，全面实施种业振兴行动，不折不扣完成各项目标任务，坚决打好种业翻身仗，牢牢掌握国家粮食安全和农业现代化主动权。

　　胡春华指出，种子是农业生产的源头，近年来我国种业发展有了很大进步，但发展基础仍不牢固，推进种业振兴、保障种源自主可控十分重要和紧迫。要按照《种业振兴行动方案》要求，着力夯实种质资源基础，全面摸清种质资源家底，抓紧做好保护和鉴定评价工作。要围绕保障优良品种的自主可控，加快培育一批新的突破性优良品种，持续加强基础研究和前沿技术攻关。要充分发挥企业主体作用，培育壮大一批具有竞争力的现代种业企业，加快建立以种业企业为主体、产学研用紧密结合的商业化育种体系。要顺应现代农业用种需求，切实提高种业基地建设水平，增强良种稳定供应能力。要全面优化种业市场环境，完善种业市场法律制度，加大市场监管处罚力度。

　　胡春华强调，要按照种业发展规律加大长期稳定支持力度，提升种业对外合作水平，压实地方各级党委政府主体责任，形成推进种业振兴的强大合力。


　　《 人民日报 》（ 2021年08月28日 02 版）
(责编：孙红丽、杨迪)

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