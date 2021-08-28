本报北京8月27日电 （记者张璁）一段时间以来，部分商业网站平台及其“自媒体”账号屡屡发生违规发布财经新闻、歪曲解读经济政策，充当“黑嘴”博人眼球、造谣传谣、敲诈勒索等违法违规行为。为此，国家网信办自27日起开展清朗·商业网站平台和“自媒体”违规采编发布财经类信息专项整治，将封禁关停一批充当“黑嘴”、敲诈勒索、社会反映强烈的“自媒体”账号。

记者从27日召开的清朗·商业网站平台和“自媒体”违规采编发布财经类信息专项整治部署会上获悉，即日起至10月26日为专项整治的第一阶段。整改期间，国家网信办将会同国家发展改革委、财政部、中国人民银行、证监会、银保监会等部门，督促指导主要商业网站平台对照专项整治要求，集中清理一批违规发布的财经类信息，依法依规严处一批问题严重的网站平台，封禁关停一批充当“黑嘴”、敲诈勒索、社会反映强烈的“自媒体”账号。10月26日后，国家网信办将对第一阶段专项整治情况进行评估，视情开展下一阶段专项整治。

国家网信办有关负责同志介绍说，此次专项整治重点聚焦财经类“自媒体”账号、主要公众账号平台、主要商业网站平台财经版块、主要财经资讯平台等4类网上传播主体，重点打击8类违规问题，包括：胡评妄议、歪曲解读我财经方针政策、宏观经济数据，恶意唱空我金融市场、唱衰中国经济等；散布“小道消息”，以所谓“揭秘”“重磅”“独家爆料”“知情人士称”为名进行渲染炒作；转载合规稿源财经新闻信息时，恶意篡改、断章取义、片面曲解等“标题党”行为等。

专项整治期间，社会各界可通过国家网信办违法和不良信息举报中心网站www.12377.cn提供线索，国家网信办将依法依规对网民举报线索进行核查处置。

《 人民日报 》（ 2021年08月28日 04 版）

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