本报北京8月27日电 （记者张璁）针对网民反映强烈的移动应用程序PUSH弹窗违规推送、过滥推送等扰乱网络传播秩序问题，国家网信办27日启动“清朗·移动应用程序PUSH弹窗突出问题专项整治”，对整改不到位的移动应用程序将暂停PUSH弹窗功能。

国家网信办有关负责同志介绍，此次专项整治将重点面向新闻客户端、手机浏览器等4类移动应用程序，明确6项整改要求，包括：禁止PUSH弹窗推送商业网站平台和“自媒体”账号违规采编发布、转载的新闻信息；PUSH弹窗推送新闻信息不得渲染炒作舆情热点，断章取义、篡改原意吸引眼球、误导网民；未取得互联网新闻信息服务许可的工具类应用不得PUSH弹窗推送新闻信息；禁止PUSH弹窗推送娱乐八卦、明星绯闻、血腥暴力、低俗恶俗等有悖社会主义核心价值观内容等。

据悉，网信部门将督促指导有关移动应用程序对照此次整治工作要求开展深入整改，并建立完善PUSH弹窗审核管理规范、PUSH弹窗推送每日台账制度等，将专项整治工作要求固化为网站平台长效管理机制，从制度层面防止PUSH弹窗乱象发生。对整改态度不端正、整改措施不彻底、整改后问题依然突出的移动应用程序，网信部门将依法依规严处，视情暂停平台PUSH弹窗功能，直至整改到位。

专项整治期间，社会各界可以通过国家网信办违法和不良信息举报中心网站www.12377.cn提供线索，国家网信办将对有关举报及时进行核查处置，及时回应社会关切。

《 人民日报 》（ 2021年08月28日 04 版）

(责编：孙红丽、杨迪)