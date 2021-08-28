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济莱高铁王家隧道顺利贯通

2021年08月28日08:03 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报电 （孔祥文、孟凡瑞）8月26日，由中铁二十二局集团承建的山东济南至莱芜高铁王家隧道安全顺利贯通，为济莱高铁全线如期建成通车奠定基础。

　　该隧道位于山东省济南市莱芜区，全长2.6公里，为单洞双线隧道，是全线重点控制性工程。

　　济南至莱芜高速铁路为地方投资建设的首条市域高铁，线路长度117公里，设计时速350公里，是山东省城际铁路网的重要组成部分。该铁路建成通车后，从济南东站至钢城东站仅需20多分钟。该铁路将与山东北部滨州、德州、聊城等地，南部临沂、日照等地的快速客运通道共同构成山东省内“2小时”交通圈，进一步加强省会城市群经济圈与京津冀、长三角等地区的互联互通，对促进区域融合发展具有重要意义。

(责编：孙红丽、杨迪)

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