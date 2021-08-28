深圳非化石能源发电量达69.3%
2021年08月28日08:03 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报电 （杨晶晶、毛森茂）南方电网深圳供电局日前发布的数据显示，“十三五”期间，深圳电网非化石能源发电量占比达69.3%，清洁能源100%全额消纳。同时，深圳电网线损率约为3%，处于国际领先水平。
据了解，作为深圳首批碳排放管控企业之一，该局自2013年参与碳交易以来，每年实际碳排放量均低于当年深圳市政府下达的配额指标，累计盈余碳排放权配额93215吨，市值近300万元。
深圳供电局相关负责人表示，为构建清洁能源体系，该局着力优化资源配置，在节能调度系统中将新能源机组设为最高优先级，全力推动水电、光伏等清洁能源并网。同时，积极配合珠三角煤炭消费减量控制工作，安排燃煤机组轮停。2020年，该局通过节能调度，节省标煤15.68万吨，减排二氧化碳43.13万吨，通过脱硫装置减排二氧化硫1600吨。预计“十四五”期间，深圳将新增新能源装机45万千瓦，本地清洁电源装机占比将提升至81%。
(责编：孙红丽、杨迪)
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