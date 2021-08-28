全国水产养殖“三区”基本划定 禁养区约7.8亿亩
2021年08月28日08:05 | 来源：人民网
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人民网北京8月28日电 （记者李栋）记者近日从农业农村部获悉，经过5年多努力，各级地方人民政府陆续完成本轮《养殖水域滩涂规划》的编制起草、协调论证和颁布施行工作。全国水产养殖的养殖区、限制养殖区和禁止养殖区“三区”划定已基本完成。
据农业农村部相关负责人介绍，根据各省级人民政府已颁布的《养殖水域滩涂规划》有关数据统计，规划至2030年全国共划定水产养殖的养殖区约3.5亿亩、限制养殖区约6.2亿亩和禁止养殖区约7.8亿亩，已实现养殖水域滩涂规划全覆盖。
据悉，各级《养殖水域滩涂规划》为依法科学指导水产养殖生产布局优化调整，防止水产养殖对环境负面影响，保护海洋和内陆水域生态环境，加快推进水产养殖业转型升级提供了重要的规划依据。
农业农村部表示，下一步将继续指导各地认真实施《养殖水域滩涂规划》，严格水域、滩涂的养殖使用用途管制，加强禁止和限制养殖区管理，会同有关部门严厉查处全民所有水域无证养殖、未批准用海和尾水超标排放等违法行为。
“农业农村部将在养殖区划定基础上，加快建立重要养殖水域保护制度，依法划定养殖水域保护红线，进一步保障国内水产品有效、安全、多样供给。”相关负责人表示。
(责编：孙红丽、吕骞)
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