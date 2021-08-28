中兴通讯2021年上半年营收530.7亿元 净利同比增长超100%
2021年08月28日09:26 | 来源：人民网
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8月27日，中兴通讯发布2021年半年度报告。2021年上半年，公司实现营业收入530.7亿元（人民币，下同），同比增长12.4%；归属于上市公司普通股股东的净利润为40.8亿元，同比增长119.6%；归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润为21.1亿元，同比增长134.2%；基本每股收益为0.88元。
2021年上半年，公司国内市场实现营业收入359.5亿元，同比增长13.2%，占整体营业收入的67.7%；在国际市场实现营业收入171.2亿元，同比增长10.8%，占整体营业收入的32.3%。运营商网络营业收入为350.5亿元；政企业务营业收入为56.7亿元，同比增长17.7%，其中，国内服务器及存储营业收入同比翻番；消费者业务营业收入为123.5亿元，同比增长66.6%，其中，家庭终端营业收入同比增长超90%，手机营业收入同比增长超40%。公司致力于成本结构的不断优化，2021年上半年，整体毛利率同比上升2.7%至36.1%。公司信用减值损失和资产减值损失合计下降至0.8亿元。经营活动产生的现金流量净额为70.3亿元，同比增长244.4%。
2021年上半年，中兴通讯研发投入为88.6亿元，占营业收入比例16.7%。截至目前，公司拥有8万余件全球专利申请、历年全球累积授权专利4万余件；芯片专利申请4400件，授权专利约1950件。
中兴通讯相关负责人表示，面向未来，公司坚持固本拓新，致力于成为“数字经济筑路者”，在关键技术、基础科学等方面持续探索与创新，持续提升核心竞争力，积极赋能社会的数字化、智能化转型升级，实现有质量的增长。公司也将持续加大核心人才吸引和激励，完善合规管理体系，强化内控治理。
(责编：曹淼、李源)
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