王思北

原标题：用户拟有权选择关闭算法推荐服务

国家互联网信息办公室27日就《互联网信息服务算法推荐管理规定（征求意见稿）》公开征求意见。征求意见稿提出，算法推荐服务提供者应当向用户提供不针对其个人特征的选项，或者向用户提供便捷的关闭算法推荐服务的选项。用户选择关闭算法推荐服务的，算法推荐服务提供者应当立即停止提供相关服务。

征求意见稿明确，应用算法推荐技术是指应用生成合成类、个性化推送类、排序精选类、检索过滤类、调度决策类等算法技术向用户提供信息内容。

征求意见稿要求，算法推荐服务提供者不得向未成年人用户推送可能引发未成年人模仿不安全行为和违反社会公德行为、诱导未成年人不良嗜好等可能影响未成年人身心健康的信息内容，不得利用算法推荐服务诱导未成年人沉迷网络。

同时，算法推荐服务提供者应当接受社会监督，设置便捷的投诉举报入口，及时受理和处理公众投诉举报。

(责编：孙红丽、杨迪)