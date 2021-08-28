叶昊鸣

原标题：2021年服贸会“参会指南”来了

2021年中国国际服务贸易交易会将于9月2日至7日在北京举行。今年服贸会有哪些看点？如何做好疫情防控措施？首设国家会议中心和首钢园区双会场将如何做好服务保障工作？在27日举行的国新办新闻发布会上，商务部和北京市政府给出了今年的“参会指南”。

今年服贸会有哪些看点？

作为已经举办了多年的服务贸易龙头展会，今年的服贸会既延续了以往相关展会论坛的内容，又有一些新的亮点。

北京市副市长杨晋柏介绍，今年服贸会将举办全球服务贸易峰会、5场高峰论坛、119场专题论坛及行业会议。同时充分运用数字技术，以线上线下相结合的方式举办，目前已有153个国家和地区的1万余家企业注册参展参会，“朋友圈”越来越大。

值得关注的是，今年服贸会首次设立国家会议中心和首钢园区双会场，并分别在国家会议中心、首钢园区设立综合展和专题展，同时首次设置了数字服务专题展区。

“数字开启未来，服务促进发展”，作为今年服贸会的主题，“数字”一词是关键所在。

“长期来看，疫情大大加速了服务贸易的数字化进程，为服务贸易结构调整和新型服务贸易发展带来了新的机遇。”商务部副部长王炳南表示，疫情也催生了诸如远程医疗、共享平台、协同办公等一些新业态、新模式，拓展了全球服务贸易的发展空间。

“数字技术广泛应用，越来越多的服务贸易由线下转到线上，服务贸易数字化进程进一步加快。”商务部服务贸易和商贸服务业司司长陈春江介绍，2020年我国可数字化交付的服务贸易额为2947.6亿美元，同比增长8.4%，占服务贸易总额比重的44.5%，已成为服务贸易新的增长点。

除此之外，今年服贸会还将设立中国服务贸易成就展，重点展示“十三五”时期我国服务贸易发展的成就和贡献，展望“十四五”时期我国服务贸易发展的广阔前景。

参会期间疫情怎么防？

全球疫情持续演变，国内疫情多点散发。面对这一状况，今年服贸会有哪些应对措施？

北京市商务局局长闫立刚给出了一份严格的应对措施：

——所有人员均应全程接种疫苗，未全程接种者原则上不得参加现场活动。

——将流行病学史筛查时间由会前14天延长到会前21天，未排除感染风险者不得参会。

——参会人员须提供会前24小时内核酸检测阴性证明；全程参会的工作人员须提供会前48小时内核酸检测阴性证明，9月5日将加做一次核酸检测；京外嘉宾和工作人员须提供进京前48小时内核酸检测阴性证明。

——所有人员参展参会期间全程佩戴口罩；实行分时段预约、分层分类参观；利用人脸识别、轨迹追踪等手段，安排专人引导疏散人流。

——场馆入口处测温验码，对展馆、会场、门把手、水龙头、电梯、卫生间等重点部位进行环境监测核酸检测，每2天覆盖一次。

——设置医疗防疫点，各个场馆和会场将安排防疫防控巡检员检查提醒各项防控措施落实到位。

……

“建立动态风险评估机制，组织公共卫生专家持续开展疫情风险评估，研究制定疫情防控工作方案和应急预案，制定不同人员疫情防控指引，有针对性地提出了防控要求，严格落实好疫苗接种、流行病学史筛查、健康监测、核酸检测等措施，确保今年的服贸会‘零感染’。”杨晋柏说。

双会场如何做好服务保障？

今年服贸会设置了国家会议中心和首钢园区双会场，那么如何购票参会？如何保障两地交通服务？

“参观服贸会的观众要在服贸会数字平台注册登录，通过‘预约购票’窗口选择专业日或公众日购票。绑定个人信息并填写健康筛查表后，系统将进行审核，预约日前一日短信通知审核结果。”闫立刚说，观展当日还会按购票选择的时段和展区现场测温，完成健康筛查，刷身份证通过验票闸机后才能进入展馆。

针对双会场的交通服务保障情况，闫立刚表示，将提供摆渡车服务，运行时间为每日8时至19时，展客商和观众可免费乘坐。为方便乘坐地铁到首钢园区观展，在地铁金安桥站设置接驳点，配备大巴和中巴，运行时间为每日8时至18时。

此外，围绕科技创新、“两区”建设、数字经济、夜间经济等，今年服贸会还设计了18条北京特色发展区域考察线路，为展客商深度体验首都新形象、新科技和新消费提供服务。考察线路信息在服贸会官方网站和手机App发布，采用线上预约的方式报名。

“今年大会还提供了兑换码邀请功能，用户可在线购买兑换码，赠送给邀请客户，受邀客户可以凭兑换码链接完成在线实名注册，凭有效身份证参会。”闫立刚说，观展期间要严格执行北京市“严防严控”疫情防控政策，同时根据疫情防控要求，园区也将适时调控人流。

(责编：孙红丽、杨迪)