人民网北京8月28日电 （黄盛）27日，中国人民银行党委委员、副行长刘桂平在2021年“金融知识普及月 金融知识进万家 争做理性投资者 争做金融好网民”活动（以下简称“金融知识普及月活动”）媒体吹风会上表示，中国人民银行、银保监会、证监会、国家网信办四部委在开展金融知识普及月活动过程中，要建立人民银行消费者金融素养问卷调查制度。

据刘桂平介绍，中国人民银行于2016年率先在全国建立了消费者金融素养问卷调查制度，该制度从2017年起，每两年在全国31个省级行政单位开展一次全国性的调查，到今年是第三次。2021年消费者金融素养问卷调查从消费者态度、行为、知识、技能等方面进行了综合分析，将会向全社会公开发布。

刘桂平表示，2021年消费者金融素养问卷调查结果显示，全国消费者金融素养指数为66.81，比2019年提高了2.04，这体现出中国人民银行、银保监会、证监会、国家网信办四部委等有关单位在金融教育领域通力合作、开拓创新，取得了积极成效。同时，调查结果也显示出社会公众在基本金融知识方面仍存在不足。例如，对分散化投资等概念的理解还不够，容易出现非理性投资行为，需进一步加强公众的金融教育，做好风险提示工作。

“通过两年一次的消费者金融素养问卷调查来了解我们金融消费者的需求，对金融消费者的素养状况进行全方位、多角度、多维度的分析和画像。”刘桂平表示，人民银行会根据金融消费者素养状况的“画像”，设计金融知识普及月活动开展的方案。

中国人民银行金融消费权益保护局副局长尹优平介绍说，2021年消费者金融素养问卷调查有两个特点，一是问卷调查采取电子化方式，二是调查涉及全国31个省（市、自治区），涵盖333个地市级相关单位和2200个县级相关单位，共采集样本近14万份，有效样本达到了118775份，调查在样本量和覆盖面上具有代表性。

“下一步，我们将充分利用今年的调查结果，聚焦‘一老一少’，继续关注重点群体和薄弱环节。通过开展持续深入的金融宣传教育活动，不断提升国民金融素养水平和能力，切实保护好金融消费者的长远和根本利益。”尹优平表示，金融消费者保护工作事关老百姓的切身利益，做好消费者金融素养问卷调查是其中重要环节，有助于精准地把握消费者的金融知识水平，同时也能够全面、及时了解金融教育工作中存在的薄弱环节，对开展金融教育相关工作和做好消费者权益保护工作具有很好的参考价值。

(责编：孙红丽、吕骞)