人民网北京8月28日电 （记者杜燕飞）随着经济社会的发展，城市化进程加快，由此引发的交通拥堵、土地稀缺和城市内涝等问题日益突出。而城市地下空间开发利用是缓解城市资源匮乏、改善环境状况及提升居民生活品质的重要途径。

“地下空间开发是21世纪结构工程、岩土工程的重要发展趋势。城市地下空间开发利用是城市发展的未来，对于集约利用城市空间资源、落实碳达峰和碳中和战略、减灾防灾，推动城市可继续发展具有重要的战略意义。” 中冶集团武汉勘察研究院有限公司（以下简称“中冶武勘”）党委书记、董事长臧中海说。

中冶武勘承建的武汉归元寺项目4号地块地下空间工程。受访者供图

有专家认为，地下空间以岩土体介质为外部环境，在地下一定深度范围内地温恒定不变，特别是在冬夏温差较大的城市，地下空间在使用过程中比地上空间要节省大量的温度调节能耗，利用地下空间恒温特性,开发建设地下商业、地下工业、地下物流仓储等可节省大量温度调节能耗。

在此背景下，中国中冶地下空间技术研究院日前在武汉挂牌成立。据臧中海介绍，研究院成立后，将重点聚焦旧城改造地下停车场、城市排水中深部隧道建造、地下储库建造、废弃矿井生态修复及再利用和地下公共资源管控平台等领域。

中冶武勘完成的“武汉长江隧道勘察工程。受访者供图

“我们开发的圆筒式地下停车场建造关键技术，能利用城市中心区的零碎边角料地带，释放停车空间，解决老旧小区停车难的民生问题；掌握的地下储库建造关键技术，不仅能利用地下空间满足集中供冷供热的增量需求，还能储存生活物资，应对疫情、自然灾害等突发公共事件；研发的城市排水深隧建造关键技术，能为缓解城市内涝、解决雨洪和溢流污染等问题提供有效措施。”中国中冶地下空间技术研究院副院长陈斌介绍。

业内人士认为，该研究院成立后，可以重点发挥中冶武勘岩土工程优势，加大地下空间开发关键技术研发，培育地下空间业务全产业链能力，为老旧小区停车难、城市内涝、道路塌陷预报、地下管网及公共资源智慧管控等问题提供解决方案。

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