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我国高价值发明专利审查周期压减至13.3个月

2021年08月28日16:08 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月28日电（记者张泉）国家知识产权局局长申长雨在日前举行的专利审查工作座谈会上表示，我国高价值发明专利审查周期压减至13.3个月，发明专利平均审查周期压减至19.1个月，未来要以国家需求和用户体验为导向，更好推进专利审查工作提质增效。

　　“专利审查是专利保护的源头，向前激励高水平创造，向后促进高效益运用。”申长雨表示，国家知识产权局大力加强审查能力建设，不断创新审查工作模式，动态完善审查标准，持续推进便利化改革和减费降费，严厉打击非正常申请，审查质量用户满意度指数稳步提升。

　　为更好推进审查提质增效，申长雨表示，要持续推进审查工作理念更新、技术革新和工作创新，树立国家需求导向和用户体验导向，加快审查系统智能化升级改造，探索实行差异化的审查政策。要着力强化制度、组织、作风等综合保障，为专利审查工作提供有力支撑。

(责编：郝江震、杨光宇)

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