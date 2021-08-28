朗诗地产2021年上半年销售额同比增长81.6%
8月27日，朗诗绿色地产发布2021上半年业绩公告。截至2021年6月30日，“朗诗出品”签约销售额约为234亿元（人民币，下同），较去年同期增长约81.6%；签约建筑面积约为148万平方米，较去年同期增长101.1%。营业收入约为35.4亿元，同比增长24%；毛利率同比提升4.9个百分点至22.6%。核心净利润为1.32亿元，归属本公司股东核心净利润为1.14亿元，分别较去年同期增长29.5%及103.9%。
报告期内，公司净负债率为52.8%，一年内到期之有息负债比例为20.3%，现金短债比2.7倍。与此同时，朗诗与多家金融机构保持长期良好的合作关系，截至本期末的总授信额度为556亿元，未用额度占比近七成。公司积极调降高息负债的比例，加权平均融资成本自2020年底的7.6%降至本期末的7.0%。
2021年上半年，朗诗分别于天津、重庆、武汉等城市共获取8个项目，新增可售面积85万平方米，新增可售货值173.5亿元。截至2021年6月30日，朗诗地产中国地产业务中一线及新一线城市占比超过六成，长三角及大湾区占比超过七成。
公告显示，朗诗地产新获取的8个项目中，实现代建服务收入4.05亿元，同比增幅17.1%；新增可售货值及新增可售面积分别从2019年上半年的12.3亿元及6.2万平方米，增长到今年上半年的128.6亿元及64.9万平方米，三年复合增长率均超过220%；同时，代建业务毛利率保持在57%的较高水平。截至本期末，由朗诗提供代建服务的项目共计50个，总可售面积277.6万平方米，预计可售货值达人民币595.4亿元。
至本期末，朗诗已在全国36个城市打造了141个绿色住宅项目，绿色住宅开发面积超过2,500万平方米；共获得了绿建认证97个，其中绿建三星认证51个；此外还拥有国际绿建认证21个。目前，全国已有超75,000户家庭在使用朗诗地产科技住宅系统。
董事局主席兼执行董事田明表示：“未来，公司将继续坚持产品差异化、轻资产化运营、收益多样化的转型升级战略，在绿色产品力打造、绿色供应链的建立完善及推动双碳目标实现的道路上坚定地走下去。”
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