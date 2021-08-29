本报记者 肖家鑫

拥有职称的新型职业农民（左一）在进行技术指导。

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习近平总书记强调，要激励各类人才在农村广阔天地大施所能、大展才华、大显身手，打造一支强大的乡村振兴人才队伍。

人才振兴是乡村振兴的基础，如何大力培养本地人才？多地推出好举措、进行好探索。山东作为传统农业大省，有着丰富的农业农村人才资源。当地打破乡村人才发展瓶颈，完善乡村人才评价机制，推出新型职业农民职称评定制度，以职称评定引导激励农民掌握农业生产经营技术，在乡村形成了人才汇聚的良性循环。

——编 者

听说到访的客人一定要看他的高级职称证书，山东省东营市东营区金丰家庭农场的庞增华急忙跑到车里，把证书捧了出来。“自从评上副高职称，我一直把证书和驾照放在一起，可以随时展示给朋友和客户看。”庞增华很自豪。

自2018年起，山东率先在东营试点新型职业农民职称评定制度，为乡村振兴选拔培育了一批有技术、懂市场、会经营、善开拓的乡村专业人才。2021年在前期试点工作的基础上，山东面向全省推开这一制度。截至2020年底，山东已评定新型职业农民职称2224人，其中高级职称41人、中级职称626人、初级职称1557人，为乡村振兴提供了人才支撑。

谁能评、啥标准？

贴近农业，贴近农民

跟庞增华一样，东营市已有314人次获评新型职业农民职称。

“乡村要振兴，必须要有一大批懂政策会管理、善经营有技术的职业农民做‘主力军’。”东营市人力资源和社会保障局局长石循刚说。为此，东营市成立了调研组，奔赴区县，和农民面对面交流，倾听大家的意见。

“没想到大家的积极性这么高，有强烈参评意向的人才涵盖了农业生产的方方面面。”东营市人力资源和社会保障局负责此次调研的高士友说。

“评定范围和对象，最重要的是要符合本地农业产业特点，让农村人才和所从事的产业紧密结合。”石循刚说，经过调研，我们决定在专业范围上，将职称类别划定在种植、养殖、农产品加工等传统优势和潜力较大的特色农业产业上；在人员范围上瞄准骨干人才，参评对象重点为在种养大户、家庭农场、农民合作社、农业企业及农业社会化服务组织中从事农业专业技术工作的骨干人员。

东营市结合农民实际，对受教育程度低但实践经验丰富、理论知识少但实操能力较强的农民“量身定制”了职称申报条件。申报人必须掌握一定的现代农业技术，从事或指导生产经营达到一定规模和效益，能带领一定数量的农户增产增收。此外，东营市把申报人员的品行也放在推荐评价的重要位置，申报人必须热爱农村、遵纪守法、具有良好的职业道德和社会声誉，不得有破坏生态环境、生产和质量安全事故等违法违规行为。

试点期间，东营市先开展了初级、中级职称评定，名称分别为农民助理农艺师、农民农艺师。2019年，又开展高级职称评定，名称为高级农艺师。对确有特殊专长、示范带动能力强、业绩贡献突出的申报人，不受资历等条件限制，可不经初级职称直接申报中级职称或直接申报高级职称。在2019年137名申报人员中，18名因业绩贡献突出直接获评中级职称，11名直接获评高级职称。

怎么评、谁来评？

专家面试，业内评价

2020年12月22日，东营市职业农民职称评审会议召开当天，包括庞增华在内的31名农民参加现场答辩。

“一开始还挺紧张，毕竟评委们都是俺们市农业领域的专家。”庞增华回忆道。

据了解，当天14名评委均为副高职称以上的专家，既有粮食、林果种植专家，又有水产、畜牧养殖专家。评审委员会成员由熟悉农业和农村经济发展情况，具有较高专业技术水平的人员担任，其中取得农业专业高级职称的委员不少于1/2。

轮到庞增华了。尽管来之前做了充分准备，但他还是有些紧张。“但一聊起我的种植领域，简直就有了说不完的话。”庞增华说，“评委的问题都非常务实，如何保障小麦产量、如何培育新品种、如何协调生产服务区和生态农业观光区，这些都是我每天在干的事。”

东营市农业综合服务中心副主任、高级农艺师谢秀华连续3年担任评委。“我们在设计面试题目时，充分贴合农民工作实际，突出考察实践能力。比如，模拟一个场景，要求面试者现场向百姓推广和普及一项新技术，以考察他们的引领带动能力。”谢秀华说，不少农民的表现，超出了在场所有评委的预期。参加面试的庞增华就给谢秀华留下了深刻印象：“简直是问不倒他！很多实践经验都是我们没掌握的，可见我们农民朋友的学习和实践水平之高。”

除了面试，东营还建立了适合农业农村特点的推荐评审体系。

东营市人力资源和社会保障局专业技术人员管理科科长成杰介绍，东营市充分发挥乡镇党委政府和县区职能部门掌握情况、人员熟悉的优势，分级成立推荐委员会，确保推荐质量。由当地农业农村部门设立评委会，推进职称“业内评价”，提升业内认同度。科学遴选专家评委，由熟悉农业和农村经济社会发展情况的资深农业专家担任评委。根据工作需要，评委会设立了多个专业评审组，探索采取多元化方式进行评审。如中级职称评审采取了业绩陈述、面试答辩和综合评议相结合的方式，农民干什么，评委就问什么。

评出来有啥用？

既有面子，更有里子

庞增华评上高级职称，成了当时轰动四邻八乡的大事。

作为农场的负责人，庞增华还是东营区西庞村村委会主任。“之前也拿过一些荣誉，但这次的关注度很高，很多亲戚朋友都打来电话关心我获得的职称。”

评上职称后，村民都为他感到骄傲。“现在职称证书已经成了合作社的‘金名片’，”庞增华说，“外出洽谈业务时，对方一看咱是有职称的农民，都高看一眼，向周边村民讲解推广新技术，大家也更信服了。”

“职业农民参加职称评定不收取任何费用，而且还对取得初级、中级、高级职称的个人，分别给予3000元、5000元、8000元的一次性补助。在此基础上，我们还建立了长效激励机制，对取得职称的农民，除给予一次性补助外，在技术服务、项目合作、银行贷款、产品推介、财政扶持、评先树优等6个方面给予政策倾斜，享有优选权。”石循刚介绍。这样做的目的是发挥职称对个人技术能力的肯定、社会地位的认同效用，同时也为乡村人才培养发挥示范引领作用，带动更多乡村人才学习技术、增长技能。

与此同时，东营市始终坚持评育结合、“以用为本”，结合产业发展实际，分批分类组织取得职称的农民通过高校研修培训、先进农业经营主体参观考察、现场观摩交流等方式，进一步提升其综合素质和创新创业能力。2020年，东营市共举办高级研修班8期，培训365人。“我们还将具备高级职称的农民组织起来，组成讲师团，定期在各个乡镇开展讲座等活动，为百姓答疑解惑。”谢秀华说。

制图：张芳曼

《 人民日报 》（ 2021年08月29日 04 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)