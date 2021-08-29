技术在手 生活无忧（小家看小康(44)）
张荣在工作间隙。
“前些年，这里煤矸石堆积如山，道路坑坑洼洼，一刮风，黑色的尘土能让你喘不过气。现如今，种了绿植、建了赛道，这里竟成了远近闻名的景点。”一大早，张荣特意带妻子来到辽宁阜新市新邱区赛道小镇参观，眼前的变化，让他感慨不已。
张荣今年49岁，如今是新邱区天合环保建筑材料厂半成品车间的铲车司机，而多年前，他每天上工的煤矿就在这片矿区。“以前咱养家糊口都勉强，出门游玩更是想都不敢想。现在生活宽裕了，我也想和妻子到处转转，多看看祖国的大好河山。”对比今昔，张荣十分满意。
变 化
环境闷热又潮湿，打眼放炮，从石头缝中一铁锨、一铁锨地抠煤，然后再装到小火车上——这就是张荣当年做矿工的日常。
2006年，为了让孩子在城里读书，张荣带着家人从阜新蒙古族自治县八家子镇来到新邱区，经人介绍，进入一家个体煤矿成为一名矿工。
“咱打小没念过多少书，挣钱全靠力气。一天工做下来，见了人都没劲儿打招呼，回家倒头就睡。”张荣起早贪黑，轻易不请假，为“多挣几个钱，让全家吃饱饭”。
2015年，按照辽宁省煤炭行业化解过剩产能的相关要求，新邱区将全区范围内的个体煤矿全部关停，张荣所在的煤矿也在其中。
煤矿关停，张荣的生活有了变化。他先后在烧砖厂、洗煤厂打过零工，可一直想找一个更合适的工作。
上 岗
2018年的一个夏夜，张荣跟往常一样打开电视机，收看电视节目。节目开始前的一则公告让他眼前一亮：政府联合市里各类职业技能培训学校开办了针对下岗职工的培训班，“有育婴、家政、机床操作、工程机械驾驶员等培训”。张荣试着拨通了公告中的电话，新邱区人社局的工作人员为他解答了疑问，还鼓励他到技能培训学校实地看看。
“有空就去吧。”没多久，人社局的工作人员就再次打来电话。“人家这么热情，我都不好意思不去了。”张荣想着学门技术，便报名参加了铲车驾驶员的培训。认真学习半年多，考试合格，顺利拿到驾驶证，张荣很满意：“我只出了很少一部分钱，政府有补贴，还优先推荐咱们下岗职工再就业。”
眼看已是冬天，张荣寻思开春再去找工作。这时，人社局工作人员再次联系他，说在区人才市场有招聘会。
“以前也参加过招聘会，可是每次被问到有啥特长和证书时，我就像泄了气的皮球，很不自信。”这一次，张荣挺着胸脯来到招聘会现场。来之前，他还特意买了个文件包，将个人简历和驾驶证装得严严实实、整整齐齐。
虽然气温低至零下20多摄氏度，人才市场却人头攒动。“你们这儿有没有保险，有几种保险？”“到手工资能有多少？”“工作地点在哪儿？”一上午，张荣转了好几个地方，“咱有了证书，底气也足了，还能挑一挑企业，要找一个最合适的。”
最后，他进入天合环保建筑材料厂。“现在一个月能有4000多块的收入，重要的是有各种保障，五险一个不少呢。”张荣说。
新 家
“闺女，现在咱阜新通了高铁，俩小时就到长春，你那边一上车，我这边就给准备饭菜，经常回来看爸妈啊。”端午小长假前一天，张荣的妻子给女儿打视频电话。
“孩子非常上进，每个月还给家里寄好几千块钱的生活费。”说起女儿，张荣很是骄傲。衣柜里，女儿给张荣夫妻俩买的新衣服叠得整整齐齐。如今，张荣家里窗明几净，家具、生活电器俱备。
“当年来到新邱区，我们在煤矿边上买了个20多平方米的小平房。”张荣说的就是曾经遍布阜新的棚户区。当时，在这座因煤而兴的城市，大批矿工携家带口居住于此。“房子只有一间半，里屋做卧室，外面的半间堆砌点杂物，放着大水缸和做饭用的柴火。冬天零下30多摄氏度，就靠个小煤炉取暖。”张荣回忆，“环境就甭提了，夏天污水横流，冬天污水还会结冰，我们得走几里地去打水。”
2016年，新邱区棚户区改造全面展开，张荣分到了现在这套60多平方米的楼房，“买房绝大部分的钱，政府给补贴了。屋里有暖气、煤气、自来水，再不用挨冻、挑水了。”
现在每天下班后，张荣都推着腿部受伤的妻子到社区里散心，赏一赏花花草草，看一看健身广场上的人们跳舞。用夫妻俩的话说，“新的生活，日子越来越有滋有味儿了。”
闲下来的时候，张荣还喜欢到职工书屋看书。“早年家里没那个条件，现在吃穿不愁，我也要看看书、充充电。”最近，新邱区人社局组织的送技能到企业活动，张荣也报了名：“咱企业又扩大了规模，机器设备都是从南方购入，说是智能化生产线。我也想努努力，再学点机器操作方面的技术。”
《 人民日报 》（ 2021年08月29日 04 版）
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