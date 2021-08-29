杨烁壁

通过评定新型职业农民职称，山东创新乡村人才评价机制，对培养和激励乡村人才做了有益探索。

乡村振兴需要一支强大的人才队伍。除了吸引外来人才、城市人才，如何培养和激励本地人才也是重中之重。为农民评职称，就是这样一种培养激励机制。这对打破制约乡村人才发展瓶颈，提高本地人才创业创新积极性具有良好作用。职业农民参加职称评定不受学历限制，重点考查农业技能与带动效应，让忙活在田间地头的广大农民有了参照、有了榜样，也有了参评职称的底气。通过获评职称，农民不仅收获职称本身带来的荣誉感，还可以在补助、贷款、技术等方面得到更大支持，拥有切切实实的获得感。

新型职业农民获评职称，让农村、农业既体面又有前途，这必然会增强农业、农村的吸引力，吸引更多能人返乡创业，为农业、农村留下更多有用之才，为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贡献更多力量。

《 人民日报 》（ 2021年08月29日 04 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)