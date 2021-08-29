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【走进服贸会】2021服贸会将举办5场高峰论坛 多项权威报告将发布

2021年08月29日05:19 | 来源：央视网
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央视网消息（记者：田宏 曹祯）8月28日，记者从2021年服贸会高峰论坛筹备进展情况媒体通气会上了解到，服贸会将举办5场高峰论坛，193场论坛会议和推介洽谈活动，8场边会。

　　据悉，商务部、工业和信息化部、国务院发展研究中心、世界旅游城市联合会等将举办5场高峰论坛。聚焦前沿趋势，论坛分别围绕数育商机、服务贸易高质量发展、开放合作、数字新生态、振兴世界旅游等开展交流研讨，对全球服务贸易战略性、结构性问题进行深入研讨。

　　值得关注的是，在本次高峰论坛中，将有多项权威报告、指数发布，这有利于引领行业发展，成为此次高峰论坛备受关注的焦点。北京市文化和旅游局党组成员、世界旅游城市联合会常务副秘书长李宝春介绍：“在2021香山旅游峰会暨世界旅游合作与发展大会高峰论坛上，将发布《世界旅游城市未来发展议程（2021—2030）》《世界旅游城市发展报告2020》，这对指导世界旅游城市可持续发展，具有重要意义。”

　　国务院发展研究中心将举办“服务贸易开放发展新趋势”“跨国公司视角下的服务贸易便利化”两场高峰论坛，国研智库副总裁王燕青表示：““服务贸易开放发展新趋势高峰论坛”将发布《中国服务贸易发展报告2020》《数字贸易发展与合作报告（2021年）》，“跨国公司视角下的服务贸易便利化高峰论坛”将发布《国际消费中心城市理论、政策与实践》研究报告。”这些权威报告的发布，将进一步发挥服贸会引领全球服务贸易新发展的作用。

　　北京市商务局电子商务处刘扬阳介绍：“在“2021中国电子商务大会高峰论坛”成果发布方面，商务部将对16家增补的电子商务园区，举行2021年新增国家电子商务示范基地授牌仪式。同时，商务部会同共青团中央将于高峰论坛发布“数商青年电商云课”，打造“数商兴农”行动和推进青年电商培育工程。”其重在引导青年利用电子商务等新模式提升农产品数字化水平、拓宽创业致富渠道。

　　“基于去年举办的成功经验，2021年服贸会数字贸易发展趋势和前沿高峰论坛将继续与全球数字经济领域内的同行共享发展成果。”中国电子学会副秘书长梁靓在会上表示，本次论坛上，商务部将发布《中国数字贸易发展报告2020》，中国电子学会将发布《数据驱动产业创新实施路径研究》，中国工业互联网研究院也将发布《中国工业互联网产业发展指数报告（2021）》。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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