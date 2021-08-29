黄河流域是我国重要的经济带和生态屏障，在我国经济社会发展和生态安全方面具有举足轻重的战略地位。

近日，国家发展改革委、住房和城乡建设部联合印发了《“十四五”黄河流域城镇污水垃圾处理实施方案》（以下简称《方案》）。黄河流域城镇污水垃圾处理现状如何？“十四五”时期将怎么干？记者围绕相关问题进行了采访。

补齐短板，提升运营管理水平

“治理黄河，重在保护，要在治理。”国家发展改革委有关负责人介绍，“十三五”时期，沿黄9省（区）持续加大城镇环境基础设施建设投入力度，城镇污水收集处理能力逐步提升，城市垃圾处理能力逐渐增强，城市医废处置能力短板基本补齐，为打好污染防治攻坚战奠定了坚实基础。同时，黄河流域城镇污水垃圾处理还存在发展不充分不平衡问题，设施短板弱项突出，资源化利用水平不高，运行维护能力不强，机制体制还不够健全，与黄河流域生态保护和高质量发展的要求还存在一定差距。

“黄河流域环境污染积重较深，水质总体差于全国平均水平。”中国城市规划设计研究院水务院院长龚道孝说，“十四五”时期，黄河流域生态环境保护处于攻坚期、窗口期，推进城镇污水垃圾处理机遇和挑战并存。

对此，《方案》提出，加快补齐城镇污水垃圾处理设施短板弱项，提升运营管理水平，切实提高污染物削减绩效，推进资源化利用，满足人民群众日益增长的美好生活和优美生态环境需要，促进黄河流域生态保护和高质量发展。

“建管并重”，提高污水垃圾处理能力

《方案》明确，到2025年，城市建成区基本消除生活污水直排口和收集处理设施空白区，城市生活污水集中收集率达到70%以上；县城污水处理率达到95%以上，建制镇污水处理能力明显提升。到2025年，太原、呼和浩特、济南、泰安、郑州、西安、咸阳、兰州、西宁、银川10个城市生活垃圾分类处理能力进一步提升；地级城市基本建成生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理系统。

该负责人表示，“十四五”时期，要坚持科学谋划、统筹推进，因地制宜、补齐短板，节能低碳、绿色循环，政府主导、多元共治的原则，系统推进城镇污水垃圾处理设施建设。在提高城镇污水收集处理能力方面，要补齐污水收集管网短板，推进污水管网全覆盖；分类施策推进污水处理，新增污水处理能力约350万立方米/日；推行污泥无害化处理，新增无害化处置设施规模约0.35万吨/日。

另外，在完善城镇垃圾处理体系方面，要健全垃圾分类收运体系，推进生活垃圾分类投放收集，新增生活垃圾分类收运能力约1.8万吨/日；补齐生活垃圾处理能力缺口，新增生活垃圾焚烧处理能力约2.8万吨/日，新增厨余垃圾处理能力约0.8万吨/日，改造存量生活垃圾处理设施不少于70个。

“‘十四五’时期，黄河流域城镇污水垃圾处理推行‘建管并重’，旨在统筹推进设施高质量建设和高水平运维。”该负责人说，要健全考核激励机制，构建污水垃圾处理服务质量指标体系，完善以污染物削减绩效为导向的考核激励机制，推广运营服务费与污水处理厂进水污染物浓度、污染物削减量挂钩的按效付费机制。同时，推行专业化运维，鼓励通过市场化竞争方式选择运行维护主体；创新运营管理方式，鼓励将不同规模、不同盈利水平项目整合打包授予特许经营权，推广环境污染第三方治理。

清华大学环境学院教授胡洪营认为，建制镇污水处理应循序稳步推进，以资源化利用为导向推动设施规划建设。根据“按需而定、量力而行”原则，确定工艺路线和建设规模，避免污水处理设计能力过剩和运行负荷过低等问题，保障污水处理设施可持续运行，提高污水厂运行效能。

在龚道孝看来，黄河生态系统是一个有机整体。城镇污水垃圾处理应充分考虑上中下游差异，坚持因地制宜、分类施策；同时，也要着眼于流域整体性、关联性、系统性，统筹推动城镇污水垃圾处理。

减污降碳，提升资源化利用水平

《方案》要求，加强资源化利用，要推进污水资源化利用，开展试点示范，新建、改建和扩建再生水生产能力约300万立方米/日；做好污泥减量化、稳定化、无害化，稳步推动污泥资源化利用；加强生活垃圾资源化利用，新建生活垃圾资源化利用项目50个。

胡洪营建议，提升污水资源化利用水平，要通过现有污水处理厂升级改造，将符合相关标准的再生水就近回用于生态补水、工业利用和市政杂用等；合理布局分布式污水处理和再生利用设施，实施分质供水、点对点供水。推进污水处理厂从“治污单功能”向“治污供水双功能”转变，通过政府购买生态补水服务和再生水市场定价等灵活机制，保障污水再生处理厂获得合理的“供水经济效益”。

“污水资源化利用是一项系统工程，需要统筹规划、协同推进。”胡洪营说，要以试点示范为契机，推进区域再生水循环利用系统等规划建设；推动产学研用深度融合，研究开发和集成验证一批污水资源化利用适用成套技术；探索完善政策体系、标准体系、评估认证体系、市场激励体系和监督管理体系等，形成符合黄河流域特点、与经济发展阶段相适应的污水资源化利用体制机制和可持续模式。

此外，龚道孝表示，黄河流域是我国重要的能源基地。“十四五”时期，应推动减污降碳协同增效，减少能源消耗，降低环境影响，助力实现碳达峰、碳中和目标。

（本报记者 刘坤）

(责编：胡永秋、杨光宇)