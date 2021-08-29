余俊杰

原标题：中央网信办开展网络生态治理系列主题宣传活动

新华社北京8月28日电 记者余俊杰从中央网信办获悉，为深入推进网络生态治理，构建诚信网络，建设网络文明，中央网信办在中国互联网联合辟谣平台上线运营三周年之际，于8月26日至9月3日期间举办“聚辟谣之力 扬文明之光”系列主题宣传活动。

据介绍，本次活动聚焦网络谣言综合治理，通过发布宣传海报、征集公益歌曲、制作剧情条漫、开设专题专栏等方式，进一步提升社会公众网络媒介素养、科学精神和法治意识，增强识谣辨谣、辨析是非真伪的能力，引导广大网民自觉遵守法律法规、社会公德和伦理道德，积极培育不造谣、不传谣、不信谣，积极举报谣言，主动发布辟谣信息的良好氛围，推动形成全社会共同抵制、共同治理网络谣言的生动格局。

活动期间，中央网信办违法和不良信息举报中心、中国文明网、中国互联网发展基金会、中国互联网联合辟谣平台还将联合发布《“抵制网络谣言 共建网络文明”倡议书》，号召严守传播秩序、完善治谣格局、共建网络文明，大力弘扬社会主义核心价值观，共同培育积极健康、向上向善的网络文化。

中国互联网联合辟谣平台于2018年8月29日正式上线运行。三年来，平台累计受理各类谣言举报线索5万余条，协同有关各方联动发布权威辟谣信息1.6万余篇，初步形成传播力强、影响力大，覆盖多终端、多账号的联动辟谣矩阵，成为我国网络谣言举报受理、核查辟除的主渠道和权威平台，为营造清朗网络空间、维护社会和谐稳定发挥了积极作用。

(责编：王连香、连品洁)