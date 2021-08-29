原标题：北京“十四五”时期高精尖产业发展规划发布

本报北京8月28日电（记者张景华）北京市“十四五”时期高精尖产业发展规划日前发布，未来5年，北京将以高质量发展为主题，打造面向未来的高精尖产业新体系，培育形成4至5个万亿级产业集群，高精尖产业占比超30%，将集成电路、智能网联汽车、区块链、创新药等打造成为“北京智造”“北京服务”的新名片。

“今年1月至7月，北京市规模以上工业增加值同比增长39.9%，增速继续位列全国第一；软件和信息服务业营业收入预计同比增长29%左右，高技术制造业投资两年平均增长80.5%……‘十四五’时期，北京高质量发展取得‘开门红’。”在8月27日上午举行的北京市“十四五”高精尖产业发展规划新闻发布会上，北京市经信局副局长姜广智介绍道。

近年来，北京主动适应全球新一轮科技、产业变革，深度对接国家战略，充分发挥北京的科技、人才密集优势，持续探索构建高精尖产业体系。2017年年底，北京发布实施十大高精尖产业指导意见，针对5G、智能网联汽车、工业互联网、机器人、超高清视频等出台了具体行动计划和方案，加快前沿新兴领域布局。“十三五”时期，高精尖产业已成为首都经济发展的重要引擎，自主创新能力显著提升，在特种机器人、创新药、自动驾驶、人工智能等领域处于国内甚至全球领先地位，涌现出一大批行业标杆企业。

据姜广智介绍，过去5年，北京市已经累计退出一般制造业企业2154家，为优化提升首都核心功能、发展高精尖产业腾出宝贵空间。“十四五”期间，北京将加快产业基础再造提升、产业链条优化升级、智能绿色全面覆盖、制造服务深度融合、区域发展开放联动“五个突破”，推进动力转换、效率提升、结构优化“三大变革”，重点实施“八大工程”，即万亿级产业集群培育“五个一”、产业“筑基”、创新成果转化“接棒”、企业“登峰”、产业链强链补链、“新智造100”、服务型制造领航、京津冀协同智造示范等工程，推动“高精尖”产业发展。

“十四五”时期，北京将打造“高精尖”产业2.0升级版，做大新一代信息技术和医药健康两个国际引领支柱产业，做强集成电路、智能网联汽车、智能制造与装备、绿色能源与节能环保四个特色优势的“北京智造”产业，做优区块链与先进计算、科技服务、智慧城市、信息内容消费四个创新链接的“北京服务”产业，加快布局生物技术与生命科学、双碳技术等一批未来产业。

北京市经信局总经济师彭雪海表示，为谋划好“十四五”京津冀产业协同发展，北京市还编制了“十四五”时期京津冀产业协同发展规划，将在氢能、智能网联汽车、工业互联网这三大产业率先突破。

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