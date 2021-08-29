原标题：青岛城阳区推出志愿服务“网约”模式

暑假临近尾声，青岛城阳区上马街道中心幼儿园日前通过该区文明实践积分平台发布了一则消息：招募志愿者参与幼儿园消毒消杀工作。青岛城阳区特战救援队18名队员第一时间抢到了这个任务单，他们按照指定时间、地点到上马街道中心幼儿园进行了全面消毒消杀工作。

心理辅导、家庭维修、专业咨询……日常生活中，老百姓的需求可谓纷繁复杂。如何整合现有志愿服务资源，更加精准、便利地服务百姓是很多政府部门面临的一个难题。针对这个“堵点”，青岛市城阳区依托全国首个文明实践积分平台，创新推出了志愿服务的“网约”模式，通过百姓点单、志愿者接单、中心派单、群众评单、积分奖单的工作流程，推动志愿服务走向精准化、便利化和品牌化。

“所谓志愿服务的‘网约’模式，就是单位、团队通过我们的志愿服务网约大厅线上发布志愿服务需求，中心系统会立即将需求向方圆3公里内的注册志愿者发送。”城阳区志愿服务中心负责人王升解释说，志愿者接单后，参加志愿服务活动每个小时获得2积分，申请积分时，需要志愿者签到、签退并上传活动开始时、活动中、结束时3张照片，由志愿活动发起团队或单位进行审核认定。每次活动，志愿团队和志愿者获得志愿服务对象星级好评可再积1分。这种模式形成了“点单、派单、接单、评单、奖单”的工作闭环，真正实现了群众需要什么，志愿服务就提供什么，从而让文明实践志愿服务更精准也更有温度。

“杏树都在山上，路不好走，摘杏的时候还要爬树、爬梯子，我一个人挺费劲的。”城阳区惜福街道超然社区居民秦正臣已经75岁了，今年夏天，他种的6亩杏园迎来丰收，可老伴儿身体不好，孩子常年在外打工，如何把杏及时采摘、售卖，愁坏了他。

邻居邵淑云了解到这个情况后，就在城阳区文明实践积分平台“网约”大厅发布了志愿需求。很快，附近的志愿者就在平台上抢单，并按照约定时间赶到老人的杏园帮忙，秦大爷的困难迎刃而解。

“我们的志愿服务非常多元化，除了扶老助困，还有文化宣讲、文艺演出、应急服务等。”王升告诉记者，通过文明实践积分平台，志愿者参与文明实践志愿服务活动获得的积分奖励，可以兑换物品和服务，也可以进行积分转赠、爱心帮扶，实现正能量的“双向循环”。

作为一名志愿者，从2020年至今，青岛红十字蓝天救援队彭伟的积分是这样的：多次参与救援技能培训文明实践活动获得87积分；参加应急救护知识普及宣讲文明实践活动获得140积分；参与疫情防控知识普及宣讲文明实践活动获得40积分；参与疫情防控文明实践活动获得120积分，共获得387积分。“我刚刚用370积分在平台兑换了一台电饼铛，虽然不是什么贵重的东西，但这是对我志愿服务的一种奖励，想起来还是特别开心。”彭伟说。

数据显示，自2020年7月3日城阳区文明实践积分平台上线以来，共有近万个单位、个人通过平台进行了点单，平台共接单7931个，服务群众3万余人次，有效弥补了公共服务供给不足。

（本报记者 刘艳杰）

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