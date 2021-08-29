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召开视频会商调度会

国家防办、应急管理部部署加强防汛工作

2021年08月29日08:42 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京8月28日电  （记者邱超奕）国家防办、应急管理部28日召开防汛视频会商调度会，与中国气象局、水利部、自然资源部等部门会商研判，视频连线陕西、四川、重庆、黑龙江等13个省份防指和消防救援总队、森林消防总队，进一步部署当前防汛和强降雨防范应对工作。

　　据气象部门预测，未来3天，西南地区东部、陕西南部、江汉西部和北部、黄淮及西藏东南部等地有较强降雨，其中，四川盆地东北部、重庆西北部、陕西东南部等地局地有大暴雨。

　　据水利部门通报，受降雨影响，四川雅砻江支流木雅河、大渡河支流折多河、吉林嫩江支流洮儿河等3条河流发生超警洪水，目前大部已出峰回落。此外，28日5时黑龙江干流勤得利水文站已降至保证水位，黑龙江干流中兴镇至东极江段、松花江干流木兰及富锦江段、太湖仍维持超警。

　　据自然资源部预测，未来72小时，四川东北部、重庆东北部、陕西南部局部发生地质灾害的可能性大。

　　会议指出，当前防汛工作重点包括：对东北地区黑龙江、松花江、乌苏里江等超警河段的巡查防守；对四川盆地和陕西、河南等地强降雨以及局地强对流天气的防范；对西藏东南部持续强降雨过程的应对。


　　《 人民日报 》（ 2021年08月29日 04 版）

(责编：王连香、连品洁)

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