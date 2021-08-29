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信贷总量增长稳定性将增强

2021年08月29日09:28 | 来源：经济日报
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原标题：信贷总量增长稳定性将增强

　　“保持信贷平稳增长仍需努力。”近日，央行召开金融机构货币信贷形势分析座谈会，研究当前货币信贷形势，部署下一步货币信贷工作。

　　接下来的货币信贷形势是市场关注的焦点，尤其是今年7月多项金融数据不及市场预期，引发了市场担忧。人们十分关注未来货币信贷走势如何、将围绕哪些重点发力、如何更好地服务实体经济。

　　信贷稳定增长存压力

　　“增强信贷总量增长的稳定性。”这是此次座谈会上的新提法。在短期金融数据波动较大的背景下，这对市场来说无疑是一枚“定心丸”。

　　7月，社会融资规模、广义货币（M2）等数据均不及市场预期。7月，社会融资规模增量为1.06万亿元，比上年同期少6362亿元。7月末，M2增速同比增长8.3%，增速比上月末低0.3个百分点。此外，7月份企业中长期贷款出现少增，新增规模比去年同期少增1031亿元，为年内首次同比少增，结束了此前连续16个月的同比多增态势。

　　虽然拉长时间来看，当前我国M2、社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，继续保持在合理水平，货币政策保持了连续性、稳定性、可持续性，但短期数据的波动也引发了市场的关注和担忧。招联金融首席研究员董希淼认为，我国经济继续向好的基本态势没有改变，但从7月份金融数据来看，有效信贷需求不足的迹象开始显现，信贷稳定增长存在较大压力。

　　“今年以来，信贷平稳增长、结构优化。”光大证券首席固收分析师张旭表示，二季度以来，金融机构各项贷款余额同比增速一直处于12%附近；6月末，普惠小微贷款和制造业中长期贷款余额同比增速分别达到31%和41.6%。但值得注意的是，近期实体经济的信贷需求出现了一些波动，信贷总量增长的稳定性有待增强。针对当前存在的问题，央行在座谈会上特别提出“保持信贷平稳增长仍需努力”，要求“增强信贷总量增长的稳定性”。董希淼认为，此举具有前瞻性和针对性。

　　加力支持实体经济

　　央行在座谈会上强调，把服务实体经济放到更加突出的位置，以适度的货币增长支持经济高质量发展。还提出，助力中小企业和困难行业持续恢复。业内专家认为，这意味着接下来，金融将加大对实体经济的支持力度，M2与社会融资规模增速进一步下降的空间不大。

　　董希淼认为，从总量来看，下半年，市场流动性将比上半年更加合理充裕。下半年中期借贷便利（MLF）到期量较大，因此，仍有可能通过降准等方式进行置换，起到“一箭双雕”的作用——既能推动银行增强信贷投放能力，也能引导实际贷款利率下降。

　　增强信贷总量增长的稳定性，并不意味着将“大水漫灌”。“相关政策调整仍将是结构性的。”董希淼表示，货币政策仍将坚持稳健的基调，在支持经济增长与防范风险之间寻求平衡，不会大幅收紧，也不会滑向“大水漫灌”。央行将更多运用结构性工具，引导金融机构加大对绿色发展、科技创新、小微企业、乡村振兴等的支持。对房地产市场，仍将坚持“房住不炒”定位，继续实施房地产贷款集中度管理制度和房地产企业“三线四档”融资管理要求。

　　在保持货币政策连续性、稳定性、可持续性的同时，也要强化政策之间的配合。张旭认为，信贷需求出现短期下滑，也与财政政策“后置”有关。今年前7个月，新增专项债券发行减少，地方政府性基金预算支出同比下降7.9%，基建投资完成额同比增速快速降至4.6%，这在一定程度上对实体经济的融资需求形成了拖累。因此，更需要合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度，推动形成实物工作量，增强信贷总量增长的稳定性。

　　确保综合融资成本稳中有降

　　接下来，促进小微企业综合融资成本稳中有降仍是货币政策的重点。

　　“有观点认为，降准降息才能让贷款利率下行，这显然是错误的。”张旭认为，货币政策并非只有降准降息，引导贷款利率下行的政策可以是多方面的。如去年6月至今年6月并没有降准降息，但是一般贷款加权平均利率由5.26%下降至了5.2%。

　　未来一段时间，强化货币政策传导仍是关键，金融监管部门将督促银行把政策红利传导至实体经济。今年上半年，压降银行负债成本的举措给降低贷款实际利率提供了空间，如持续压降结构性存款规模，7月降准落地并释放出长期资金约1万亿元，降低金融机构资金成本每年约130亿元等。此外，针对银行资产端的政策，如将贷款市场报价利率（LPR）运用情况纳入考核等，也增加了银行降低贷款实际利率的压力。张旭预计，下一步，金融监管部门将积极采取措施缓解流动性、利率、资本等方面的约束，增强信贷总量增长的稳定性。

　　LPR改革潜力也将进一步释放。张旭表示，前期的LPR改革打破了银行在贷款市场的协同定价。在LPR改革前，一些银行通过协同行为以贷款基准利率的一定倍数（如0.9倍）设定隐性下限，对市场利率向实体经济传导形成了阻碍。在LPR改革后，银行需要以LPR作为定价的参考，银行不容易在短时间内形成新的协同定价。这样一来，企业的议价能力相应提高，其结果是贷款利率的隐性下限被完全打破，实体经济的融资成本得以降低。接下来，LPR改革潜力将持续释放，优化存款利率监管，促进小微企业综合融资成本稳中有降。（经济日报-中国经济网记者 陈果静）

(责编：王连香、连品洁)

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