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合肥中欧班列首趟茶叶专列开行

2021年08月29日09:49 | 来源：经济日报
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原标题：合肥中欧班列首趟茶叶专列开行

　　本报合肥8月28日讯（记者白海星 通讯员席静玉）28日上午，首趟满载82标准箱黄山茶叶的中欧班列，从中国铁路上海局集团有限公司合肥货运中心合肥北站物流基地发出，将经霍尔果斯口岸出境，预计15天后抵达目的地乌兹别克斯坦首都塔什干。

　　据了解，该班列搭载的黄山茶叶货值超177万美元。黄山市茶叶产量占安徽省三分之一，此次专列的开通，为黄山茶叶出口开辟了一条全新的陆路物流通道，将推动黄山茶产业转型升级。此趟班列的运行，还将进一步扩大合肥中欧班列省内辐射力和影响力，推进合肥中欧班列朋友圈不断扩大，加强联动发展，推动安徽省外向型经济发展。

(责编：王连香、连品洁)

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