人民网北京8月29日电 （记者王连香）据交通运输部消息，根据7月份12328交通运输服务监督电话运行服务质量考评结果，交通运输部运输服务司、法制司对月度考评排名靠后的海南、湖南、山东、重庆进行约谈。

约谈指出，4省市交通运输主管部门要高度重视，采取切实有力措施，提升12328电话运行管理水平和服务质量。

一是加强组织领导，落实主体责任。4省市交通运输主管部门要充分发挥12328电话工作领导小组作用，切实加强对本行政区域内12328电话管理工作的组织领导和统筹协调，及时研究解决管理运行中存在的突出问题。

二是健全完善体系，加强工作力量。要不断充实省、市级12328服务中心力量，配齐配足人员队伍，加快推进12328运行管理队伍规范化建设，保障日常业务工作需要。

三是优化业务流程，提升办理质量。要严格落实首接负责制和限时办结制，不断优化统一受理、即时答复、分类转办、适时跟踪、办结归档、抽查回访等业务流程，进一步提升业务受理和办理效率。

四是加强系统运维，保障联网运行。要加强系统运行维护管理，建立联网运行监管机制，主动监测12328系统运行情况，发现问题及时研究改进。要采取切实有力措施，强化网络保障和系统维护，努力减少断网次数、降低断网时长。

五是加强统筹协调，做好系统对接。持续加强与12345热线管理部门的沟通协调，做好系统数据对接，确保12328系统顺畅运行、数据稳定传输。

六是加强人员培训，规范业务操作。要继续加强12328话务人员日常管理，制定完善话务人员服务规范和操作流程，加强对话务人员的培训和考核，提高话务人员业务素质和服务能力。

约谈强调，4省市交通运输主管部门要深入贯彻落实全国12328交通运输服务监督电话电视电话会议精神，进一步提高政治站位，全面落实主体责任，深刻剖析问题原因，采取精准有效措施，确保整改工作取得实效。

据了解，4省市交通运输主管部门负责人表示，将尽快升级完善系统，加强与12345平台对接，提高工作标准，强化制度建设，确保按时高质量完成12328整改任务。

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