8月29日，中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称中国太保）公布了2021年中期业绩。数据显示，2021年上半年，中国太保营业收入2,525.12亿元，同比增长7.2%；集团归母营运利润182.79亿元，同比增长4.9%；集团内含价值4,744.31亿元，较上年末增长3.3%；集团管理资产25,654.83亿元，较上年末增长5.3%；集团客户数接近1.6亿，首次在半年内实现了新增客户超过一千万。

据中国太保相关负责人介绍，上半年，中国太保寿险新保实现较快增长，财产险业务保持承保盈利，非车险业务持续快速增长。寿险保险业务收入1,414.49亿元，同比增长2.1%，其中个人客户代理人渠道新保增速18.5%；寿险营运利润142.93亿元，同比增长6.7%；剩余边际余额3,577.13亿元，较上年末增长1.9%。财产险保险业务（包含太保产险、太平洋安信农险及太保香港）收入827.61亿元，同比增长6.4%。其中，非车险业务收入同比增长28.3%，占比提升7.9个百分点，达46.1%。

上半年，中国太保坚持基于保险负债特性并穿越宏观经济周期的资产配置，投资业绩表现良好。集团管理资产达到25,654.83亿元，较上年末增长5.3%；第三方管理资产规模达到8,133.67亿元，较上年末增长3.2%。

该负责人指出，具体来看，中国太保产险积极应对车险综合改革，推动车与非车业务的融合发展，上半年在保持较快增长的同时实现承保盈利。中国太保寿险准确把握业务推动节奏，围绕客户需求持续创新“产品+服务”，上半年新保实现高两位数增长，同时剩余边际余额持续增厚。中国太保积极发挥集团统一的投研平台作用，精准研判，上半年在震荡市场中实现了稳定的投资收益，完成设立太保私募基金管理有限公司，并取得基金管理人资格，投资端布局再添一子。

“而立之年的中国太保更加懂得‘坚守价值、坚信长期’。”该负责人表示，集团始终坚持做“实”的事，做“难”的事，做“对”的事——

大健康战略落地施工。广慈太保互联网医院正式揭牌运营，发布首款产品“太医管家”，自建医生管理平台，致力于让客户享有优质的家庭医生服务。中国太保集团旗下的专业健康险公司顺利完成股权优化，当前正在围绕“新渠道、新产品、新科技”，迈出转型发展新步伐。在产业布局方面，借助市场化平台，共同发起设立大健康产业股权投资基金，聚焦创新药品、医疗器械、医疗服务等多个细分领域，目前已有多个拟投项目正在推进中。

大数据战略启动推进。科技市场化机制进入实际运转，筹建中的太保金科与子公司通过签署共享服务协议，变被动服务为主动服务，效能进一步提升。研发中心建设初见成效，上海、成都、武汉三个中心各有分工又相互协作，粤港澳大湾区设立专门的创新研发中心，目前建设方案已进入论证阶段。成立数智研究院，加大行业顶尖人才的培养和引进力度，组建大数据、AI、安全、互联网运营、云计算和区块链等六大领域的专业团队，承担核心技术攻坚任务，创新孵化机制正在形成。

“太保服务”持续深化。针对遍布全国各地的5,800家分支机构，中国太保创新建立了从集团到中心支公司的四级“服务官”制度。在新冠疫情防控一线，在进博会、花博会园区，在河南暴雨抗灾救援现场，都活跃着“蓝朋友”的身影，“责任、智慧、温度”已经成为太保服务的标签。

可持续发展迈出新步伐。在董事会的推动下，中国太保搭建ESG顶层设计，将ESG可持续发展理念全面融入经营环节。在车险领域，全力支持新能源汽车的发展，积极引导绿色出行，上半年已为42.46万辆新能源汽车提供了风险保障。在环境治理、绿色船舶、先进制造、新基建等众多领域，量身打造专属的保险服务，多款产品为生态环境可持续发展保驾护航。通过债权、股权、产业基金等形式，聚焦新能源、水利、环保等领域，积极开展绿色投资。

(责编：李源、曹淼)