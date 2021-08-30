本报记者 李 婕

中国星网集团组建成立、中国电科重组中国普天、国家管网资源整合深入推进……今年以来，中央企业重组整合动作不断。

8月25日，国务院国资委副主任翁杰明在国资委召开的中央企业结构调整与重组工作媒体通气会上表示，“近年来，国资委抓住中央企业战略性重组、专业化整合、并购、‘两非’（非主业、非优势）剥离和‘两资’（低效资产、无效资产）清退、‘压减’等重点，推进国有经济布局结构不断优化。”

战略性重组全面提速。中国中化挂牌成立、保利重组中丝……党的十九大以来，国资委先后推动完成一批资产规模大、影响深远的重组项目，共涉及6组、12家央企。

中船集团与中船重工重组整合了行业优势资源，舰船研发制造进展大大加快，企业经营效益大幅提升。重组后的新集团资产总额、营业收入、净利润均居世界造船集团第一，企业市场地位更加稳固、国际竞争力显著增强。

专业化整合有效推进。国家管网集团通过市场化方式收购三大石油公司相关管道资产，打破我国油气干线管道主要由三大石油公司实行上中下游业务一体化经营的传统格局，提升互联互通水平；中国星网集团集中有关中央企业在卫星互联网领域的优势力量，助推卫星互联网事业发展……通过资产重组、股权合作等方式，中央企业之间的专业化整合稳步推进。

“专业化整合是从根本上减少重复投资和同质化竞争的有效手段，对于提高产业集中度和企业核心竞争力具有重要意义。”翁杰明说。

并购工作稳步开展。并购是企业实现快速发展的有效途径。国资委指导中央企业围绕国家需要，围绕主责主业、重点关键领域，积极稳妥开展并购工作。其中，在服务疫情防控、深化央地合作、维护产业链供应链稳定等方面展开的并购颇具看点。

中国远洋海运通过收购海外码头项目，积极布局全球支点网络，促进互联互通与经贸往来。同时，通过整合辽宁等地物流企业，全力确保国际国内贸易物流“生命线”循环通畅。

优化国有资本布局，有进也要有退。会上还介绍了“两非”剥离、“两资”清退和“压减”等工作的进展。

去年9月，“两非”剥离工作启动，截至今年上半年，已有51家中央企业通过吸收合并、破产重整、对外转让等方式，剥离非主营业务252项，涉及资产495.7亿元。截至今年7月底，中央企业管理层级控制在5级以内，法人户数累计减少超过1.8万户，减少比例超过34%。

翁杰明表示，下一步，还将聚焦服务国家战略部署，聚焦国有资本布局和产业发展需要，聚焦规范投资并购行为，聚焦主业实业，聚焦协同效应的发挥等方面，努力推动中央企业结构调整和重组工作取得更大进展、实现更好效果。

(责编：袁勃、牛镛)