本报记者 彭训文

8月20日，在重庆举行的自动驾驶最强车脑挑战赛赛场，参赛的自动驾驶汽车在真实道路上挑战“行人横穿马路”交通场景。

新华社记者 黄 伟摄

程 硕作（新华社发）

用户通过手机应用一键呼叫，自动驾驶出租车接单后很快前往目的地；开车上班遇到堵车时，汽车替你自动跟车；下班到家，无人配送车将网购包裹送到楼下……随着汽车与电子、通信、能源等领域深度融合发展，智能网联汽车逐渐进入人们生活。继工信部、公安部、交通运输部7月底联合发布《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》后，工信部近日发布《关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见》，旨在推动智能网联汽车产业高质量发展。

走进百姓生活

“乘坐感觉比较平稳，停车、拐弯、减速、加速等都是自动的，安全员和技术员都没有介入。”广州某高校学生王萌近日通过手机应用下单，免费试乘了百度Apollo的自动驾驶出租车。

不仅是广州，自动驾驶出租车已经在上海、北京、深圳、长沙等城市应用，智能网联汽车正在走进百姓生活。

近年来，随着相关政策推动，智能网联汽车迎来快速发展机遇期。2018年4月，工信部、公安部、交通运输部联合发布《智能网联汽车道路测试管理规范（试行）》。随后，27个省（市）出台管理细则，建设16家智能网联汽车测试示范区，开放3500多公里测试道路，发放700余张测试牌照，道路测试总里程超过700万公里。长沙、上海、北京、武汉等地开展了载人载物示范应用，百度、文远知行、宝马、上汽等企业纷纷加入。专家表示，中国智能网联汽车产业目前基本与全球先进水平处于“并跑”阶段。

智能网联汽车被业内视为汽车产业颠覆性技术革命，特点主要在于搭载先进传感器等装置，运用人工智能等新技术，具有自动驾驶功能等。不过，要实现更大规模商业化应用，亟须进一步总结完善相关道路测试工作。

据介绍，此次发布《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》的主要内容有：在道路测试基础上增加示范应用，允许经过一定时间或里程道路测试、安全可靠的车辆开展载人载物示范应用；并将测试示范道路扩展到包括高速公路在内的公路、城市道路和区域。测试车辆范围增加了专用作业车，以满足无人清扫车等使用需求等。

专家表示，应继续坚持鼓励创新、包容失败、确保安全、反对垄断的原则，积极推动智能网联汽车相关技术研发试点和应用，欢迎和支持有关城市和企业大力开展创新，在确保安全前提下依法合规开展试点，加快推进技术发展和应用。

坚守安全底线

不过，作为智能网联汽车特征之一的自动驾驶技术有时候并没有那么“聪明”。美国加利福尼亚大学欧文分校、美国东北大学等机构的研究人员最新研究发现，一些伪装为路面污渍图案的攻击补丁可误导自动驾驶汽车，在1秒内就导致车辆失控偏离行驶车道。

“有多种因素影响自动驾驶应用安全性。”武汉理工大学汽车工程学院副教授杨胜兵认为，目前高度自动驾驶技术软硬件方面均有不确定因素，如单车智能与协同智能不足、芯片计算能力瓶颈、人工智能算法算力有限、测试场景与真实场景匹配度不高等。

为加强自动驾驶功能产品安全管理，工信部近日印发的《关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见》（以下简称《意见》）指出，企业生产具有自动驾驶功能的汽车产品的，应当确保汽车产品至少满足相应要求，包括失效识别和安全响应、人机交互、数据记录、产品过程保障与测试验证等。同时，企业生产具有驾驶辅助和自动驾驶功能的汽车产品的，应当严格履行告知义务，明确告知车辆功能及性能限制、驾驶员职责、人机交互设备指示信息、功能激活及退出方法和条件等信息。

业内人士介绍，比起已在市场广泛应用的高级辅助驾驶技术，更高级别的自动驾驶对安全性要求更严格，需要攻破更多难关。

数据和网络安全是另一重点。《意见》规定，企业应当建立健全汽车数据安全管理制度，建立数据资产管理台账，建设数据安全保护技术措施等；建立汽车网络安全管理制度，依法落实网络安全等级保护制度和车联网卡实名登记管理要求，并要求具备保障汽车电子电气系统、组件和功能免受网络威胁的技术措施。

“安全是产业持续健康发展的第一要务，也是准入管理的重点。”工信部装备工业发展中心总工程师刘法旺建议，下一步应围绕安全测试、风险评估、监督检查、信息共享和通报、应急响应等方面完善机制，并在汽车芯片、操作系统等关键零部件上加强攻关，加快漏洞挖掘、入侵检测和态势感知等安全产品研发，构建起网络安全防护体系和产业生态。

车与城深度“连接”

在湖南长沙，如今很多市民乘车前通过手机程序便能了解车辆位置、速度、准点状态等信息；坐上车，车上屏幕实时显示下一站到达时间和换乘信息。公交车行驶到交叉路口，尾部显示屏上有前方路口的红绿灯信息，后方司机再也不用担心看不到信号灯了。

作为智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展第一批试点城市之一，湖南长沙正在大力打造智慧公交系统。据统计，长沙约2000辆公交车完成了智能化、网联化渗透改造，通勤效率提升30%以上。

让汽车更“聪明”，需要依靠一朵朵强大的“云”、一条条“智慧”的路。在路段改造方面，长沙城区177个城市道路交叉路口、绕城高速93公里道路完成了智能化改造。在“云平台”建设方面，国家智能网联汽车大数据湖南分中心、全市智能汽车测试监管平台与智慧交通出行服务平台已初步搭建。

为了让智能的车与智慧的城实现深度“连接”，各地正在积极行动。北京市日前正式开放自动驾驶高速测试场景，提出到2022年完成“智慧的路、聪明的车、实时的云、可靠的网和精确的图”五大体系建设；上海嘉定将重点规划建设智能化道路、交通地理信息系统、高精度时空基准服务和智能汽车基础地图、基于5G的整体车用无线通信网络等；无锡提出构建车联网标准体系，实现技术方案的统一。

根据由工信部指导、中国汽车工程学会编制的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》，到2025年，国内网联协同感知在高速公路、城市道路节点和封闭园区成熟应用。到2030年，具备“车路云”一体化协同决策与控制功能的车辆进入市场。到2035年，各类网联式自动驾驶车辆广泛运行于中国广大地区，实现中国方案智能网联汽车与智能交通、智慧城市产业生态深度融合。

要实现这样的目标，需要大量算法、软件和技术创新。在中国汽车工程学会名誉理事长付于武看来，中国拥有协同创新的比较优势，可以协调人、车、路、网、云、图等各方面要素实现协同创新。工信部此次发布的《意见》，将进一步加快智能网联汽车产业创新步伐。

专家认为，既要充满信心，看到中国在新能源、智能网联、5G通信、协同创新、消费市场等方面的优势，又要脚踏实地，切实解决芯片、行业规范等软硬件方面的难题，推动智能网联汽车产业高质量发展。

(责编：袁勃、牛镛)