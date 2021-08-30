本报记者 林子涵

8月20日在北京航天飞行控制中心大屏拍摄的神舟十二号乘组航天员聂海胜、刘伯明同时在舱外操作场景。

新华社记者 田定宇摄

舱外服测试、舱外工具箱组装、全景摄像机抬升、扩展泵组安装……日前，神舟十二号乘组两名航天员聂海胜、刘伯明从中国空间站天和核心舱节点舱成功出舱并开展舱外作业。这是继今年7月刘伯明、汤洪波首次太空行走以来，神舟十二号航天员第二次开展出舱活动。

短短两个月内，中国航天员两次成功出舱，引发外媒热议。多家外媒表示，太空行走是中国载人航天史上了不起的成就，多项关键技术的突破为舱外作业提供保障；未来，中国空间站将为太空探索作出更多贡献。

“又一项了不起的成就”

中国航天员两次出舱活动，外媒纷纷聚焦他们的“任务清单”。

“中国航天员进入太空，对空间站的机械臂进行‘润色’。”法新社8月20日报道称，当天，中国航天员聂海胜和刘伯明从天和核心舱出舱后，完成在机械臂上安装脚限位器和舱外工作台等工作。此次舱外作业还包括安装舱外热控扩展泵组和抬升全景相机等。这是中国在两个月内进行的第二次太空行走。报道称，太空行走是中国近期大力推进的太空计划之一。此前，中国已有探测器登陆火星和月球。

美国有线电视新闻网报道称，今年7月初，中国宇航员进行了首次太空行走。在此期间，他们检测了新一代宇航服性能、安装了空间站设备、提升了全景相机并测试了空间站机械臂运行情况。报道指出，天和核心舱是中国迄今研制的最大航天器。自今年6月进入太空以来，中国航天员乘组一直在天和核心舱工作和生活，这是中国航天史上时间最长的载人飞行任务。

俄罗斯国际文传电讯社称，今年4月，天和核心舱发射升空。6月17日，搭载3名航天员的中国神舟十二号飞船与天和核心舱成功对接。7月4日，刘伯明和汤洪波在太空停留了6小时46分钟并完成了所有既定任务。8月20日，中国航天员再次出舱，完成舱外扩展泵组安装、全景相机D抬升等任务。

德国新闻电视频道网站注意到，中国航天员首次太空行走是在2008年9月的神舟七号出舱任务中，当时，太空行走只持续了约20分钟。时隔13年，中国航天员太空行走时间延长到6—7小时。

俄罗斯“太空新闻”网站报道称，此次太空行走是中国在载人航天领域“又一项了不起的成就”，“天和核心舱投入运行和出舱活动均具有里程碑意义”，反映了中国航天工业的快速发展。

瑞士第一位宇航员克洛德·尼科利耶接受媒体采访时表示，中国航天员出舱活动是一个重要里程碑，无论从技术还是实际操作的角度来看，出舱活动的要求都极为严苛。中国圆满完成这次出舱活动是一项了不起的成就，有助于进一步建成空间站实验设施。

“飞速发展的标志之一”

中国在核心舱机械臂、舱外维修与辅助工具、天地通信系统等领域取得一系列技术突破，为顺利实施舱外作业提供有力保障。中国航天科技过硬的实力赢得外媒点赞。

据美联社报道，中国空间站机械臂最长可达15米，航天员可在机械臂的支持下开展空间站舱外有关设备安装等作业。报道还称，在第二次出舱活动中，刘伯明将脚固定在遥控机械臂末端的工作台上，使用电钻和其他辅助工具安装设备时，工作台会帮助他固定身体位置。

另据专业航天网站NASASpaceFlight.com称，自2008年神舟七号以来，中国“天链”中继卫星为每一次中国载人航天飞行都提供了数据中继服务。目前，第二代中继卫星“天链二号”01星和“天链一号”03星、04星三星组网，为中国空间站提供通信服务，该系统“保证了地面与太空之间清晰、顺畅的通信”。

出舱后，航天员会面临失重、低气压、气温不稳定和强辐射等诸多挑战，此时，中国自主研制的“飞天”舱外航天服派上了用场。据德国新闻电视频道网站报道，中国工程师研发的新一代舱外航天服重约120公斤，穿着更舒适，可帮助航天员太空中开展更长时间的行动。

针对出舱活动，中国航天员乘组开展了重点训练。法新社称，神州十二号进入太空，标志着中国时隔5年再度开启载人航天飞行任务，对中国来说意义非凡。为此，3位航天员均进行了超过6000学时的训练。阿根廷布宜诺斯艾利斯经济新闻网报道了中国航天员的艰苦训练，指出航天员在空间站的日常生活中经常出现骑自行车锻炼、用手走路等场景。

“中国航天员出舱活动是中国航天工程史无前例飞速发展的标志之一。”意大利国家广播电视公司称。意大利《共和国报》也详细介绍了中国航天员出舱任务及空间站建设进展，称赞中国航天技术“先进”。

墨西哥国立自治大学空间物理学专家何塞·弗朗西斯科·巴尔德斯接受媒体采访时表示，中国航天科技在短时间内取得的巨大成就令人惊叹。中国自主研发出的新技术将造福全人类。

“雄心勃勃的太空计划”

中国空间站在轨组装建造还在持续进行。据英国《卫报》网站报道，中国正计划向空间站发射无人货运飞船，为第二批航天员抵达空间站做好准备。长征七号遥四运载火箭已于8月16日运抵海南文昌航天发射场，将在那里进行最后组装和测试。与此同时，在酒泉卫星发射中心，神舟十三号飞行任务的准备工作也正在进行。先发射货运飞船、再发射载人飞船的飞行计划，符合首批航天员前往空间站的模式。报道称，天宫空间站目前由天和核心舱这个单一模块组成，是一个全长16.6米、最大直径4.2米的圆柱体，包括生活区和工作区。2022年，中国空间站将继续扩大规模。

“这是一项雄心勃勃的太空计划。”美联社称，中国航天局计划到2022年年底前进行11次发射。此次天舟二号与神舟十二号执行飞行任务之后，中国还将进行数次货运飞船和载人飞船的发射任务，为70吨重的空间站再运送两个实验舱模块。

德新社报道称，虽然中国空间站的设计规模小于国际空间站，但如果2022年如期完成初步建设目标，很可能取代即将退役的国际空间站，成为近地轨道的唯一长期载人航天器。此外，中国还在酝酿于2030年后开展载人登月任务并已经开始探讨与俄罗斯、欧盟等伙伴合作建设月面科考站的可能性。

埃菲社称，中国空间站可在轨飞行10年以上。部分专家认为，如果维护得当，它甚至可以运行15年以上。

美国《外交官》杂志称，中国拥有太空强国的梦想并始终为之努力。2020年4月，中国国家发改委将5G、物联网、工业互联网、卫星互联网等指定为“新型基础设施”，奠定了空间开发利用的基础。近年来，中国航天实力不断增强，尤其是在空间站建设及月球、火星探测等方面，吸引了众多国际合作伙伴。

俄“太空新闻”网站报道称，中国正与其他国家“在空间实验、基础物理、太空医学和天文学领域进行合作交流，这些举措对促进空间站合作、开展新的科研活动至关重要”。

(责编：袁勃、牛镛)