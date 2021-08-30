财政部发布今年前7月国有企业营收数据
2021年08月30日05:15 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京8月29日电 （记者曲哲涵）财政部日前发布数据显示：今年前7月，国有企业营业总收入414373.7亿元，同比增长26.6%，两年平均增长9.6%。
统计数据显示：前7月，国有企业利润总额27852.3亿元，同比增长92.1%，两年平均增长14.2%。其中，中央企业18542.2亿元，同比增长88.8%，两年平均增长14.6%；地方国有企业9310.1亿元，同比增长1.0倍，两年平均增长13.3%。
前7月，国有企业应交税费31028.9亿元，同比增长21.9%。其中，中央企业21479.1亿元，同比增长18.6%；地方国有企业9549.8亿元，同比增长29.9%。
《 人民日报 》（ 2021年08月30日 01 版）
(责编：袁勃、牛镛)
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