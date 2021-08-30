7月营业性货运量同比增7.8%
2021年08月30日05:16 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京8月29日电 （记者刘志强）记者从交通运输部获悉：今年以来，交通运输经济保持良好运行态势，呈现出趋于平稳、稳中加固、稳中向好的运行态势。7月份，完成营业性货运量44.5亿吨，比2020年同期增长7.8%、比2019年同期增长10.9%，两年平均增长5.3%。
受极端天气、疫情多点散发、去年同期基数较高等因素叠加影响，7月份交通运输主要指标运行有所放缓，但与2019年同期相比，交通固定资产投资、货运量、港口货物吞吐量仍保持较快增长。
交通固定资产投资仍处高位。7月，完成交通投资3179亿元，比2020年同期下降8.1%，比2019年同期增长16.5%，两年平均增长8%。
《 人民日报 》（ 2021年08月30日 02 版）
(责编：袁勃、牛镛)
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