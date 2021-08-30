本报记者 张艺开

中国铁路兰州局集团有限公司嘉峪关车辆段的车间里，黄色机械手臂灵活扭转，抓起一根根钢轴，上料下料、数据录入、轴承压装……整套作业过程一气呵成。

这套智能化全自动轴承压装机，来自黑龙江齐齐哈尔四达铁路设备公司。“虽然比以往的人工作业效率高出3倍，但还有明显不足。”公司电气事业部副部长彭世全解释，关键轴承性能、行走精度还有待提升。他将需求报告给齐齐哈尔市科技局，科技局很快就为公司对接到燕山大学的科研团队。

“高校派来了团队，也带来了技术，精度能够提升一倍！”四达铁路董事长彭传水介绍，与高校合作后，技术交易还能获得政府奖补。“过去3年，公司共获各级研发创新类奖补近500万元，占同期研发投入近30%。”

“我们双向征集企业研发需求和高校科研方向，在线上动态发布，线下专人对接。”齐齐哈尔市科技局局长黄静说，企业购买市外高校、科研院所的科技成果，实际支付金额在10万元以上的，政府给予30%、最高30万元的补助。

科研人才难引来、留不住，曾是齐齐哈尔老工业基地转型升级的“绊脚石”。现在，齐齐哈尔已与哈尔滨工业大学、哈尔滨理工大学、燕山大学等20余所高校院所建立了合作关系，柔性引进高端人才232人；2020年，推动引进多家高校院所的55项科技成果转化落地。

科研人才有了保障，产业工人也要跟上。“那时候，引资项目好不容易落成，却招不到工人，负责人心里着急得很。另一方面，几所本地技工院校的生源还不够。”回忆起几年前的“窘境”，齐齐哈尔市总工会党组书记、副主席孙义摇了摇头。

如何对接校企间的招生和用工需求？齐齐哈尔市成立了产业工人队伍建设改革推进专班，建设并常态化维护3类信息库——城乡青年劳动力资源信息库、规上工业企业用工岗位需求信息库和规上工业企业职工培训需求信息库，与规上工业企业、技工院校之间动态共享。

“近两年，我们把工作做在前面，对规上工业企业逐一走访，统计3年之后的年度用工工种、数量需求，目前已经入库岗位14391个。”孙义介绍，基于这些数据，2020年，齐齐哈尔市本级技工院校通过校企合作开设“订单班”36个，实现订单培养1662人，占年度新招人数的68.8％。

孙义介绍，订单式培养，破除了齐齐哈尔制造业的产业工人稀缺困境。“十三五”时期，齐齐哈尔市规上工业增加值年均增长10.1%。

黑龙江省人大常委会副主任孙珅表示：“要发扬‘工匠精神’，把齐齐哈尔装备制造产业工人队伍的品牌叫响。”

《 人民日报 》（ 2021年08月30日 12 版）

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