人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

湖南采取十条举措提振消费产业

对张家界出台专门政策

2021年08月30日05:20 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报长沙8月29日电  （记者何勇）湖南省政府日前在新闻发布会上表示，截至8月25日，湖南全省中高风险区域全部调整为低风险区域，疫情得到有效控制。

　　湖南省发改委副主任王亮方介绍，湖南聚焦受疫情冲击最严重的批发零售、住宿餐饮、物流运输、文化旅游等消费领域，出台10条有针对性的政策措施。主要包括降低运营成本、实施税费优惠、加大财政补贴、强化信贷支持等。

　　对受疫情影响最大的张家界，湖南也出台了专门政策。针对张家界财政增收压力大、旅游产业受冲击重、市场主体生存难等情况，湖南重点从财政资金应急保障、疫后经济社会恢复发展两方面予以支持。其中，合计安排增量资金6.8亿元，全力支持张家界尽快打赢疫情防控阻击战；综合运用财政、税收、金融等政策工具，加大政府债券倾斜支持，新增安排专项债券额度达20亿元。


　　《 人民日报 》（ 2021年08月30日 12 版）
(责编：袁勃、牛镛)

分享让更多人看到

推荐阅读
扩大“朋友圈”知名度 黄三角药谷助力淄博健康医药产业升级
　　人民网淄博8月29日电 （记者董童）位于鲁北平原的山东省淄博市高青县，黄河从这里经过。在距离黄河干流不过7公里的高青县经济开发区，黄河三角洲药谷产业园（以下简称“黄三角药谷”），呈现着一幅幅火热的建设生产画面。…
业界：实现工业软件核心技术自主化 把握产业发展主动权
　　人民网北京8月28日电 （记者夏晓伦、实习生秦琪儿）当前，我国正加快推动由制造大国向制造强国转变，作为智能制造的关键支撑，工业软件已广泛应用于我国制造企业研发设计和生产经营的全生命周期。 业界认为，随着全球工业进入新旧动能加速转换的关键阶段，工业软件核心技术关系着产业数字化转型与产业链安全，已成为把握产业发展主动权过程中的关键所在。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部