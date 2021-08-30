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嘉兴努力走出高质量发展之路

本报记者  李中文  顾  春
2021年08月30日05:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　3年引进17个百亿元投资项目，集成电路、新能源、化工新材料等高新产业迅速集聚；城乡居民收入比为1.61∶1，差距进一步缩小；农村居民人均可支配收入连续17年居浙江省第一……浙江省嘉兴市正努力走出一条符合本地实际的高质量发展之路。

　　集聚高新产业

　　直径仅7微米的化纤细丝，以每秒60米的速度从高处飘落，而后72根细丝拧成一股长丝，在1分钟之内形成4000米的丝束……这里是位于嘉兴桐乡市的新凤鸣集团5G长丝车间，要在高速作业中准确选出飘丝、飘杂，靠肉眼无法完成。

　　“一根细丝的直径只有头发的1/10，只要有一根飘丝，整块长丝丝饼就成了残次品。”新凤鸣集团信息技术部部长朱云强介绍。

　　现在，一台头上长着激光“触角”的机器人解决了难题：它在工位前来回跑动，把生产图像以8K超高清的影像传回后台。整个车间只需两台这样的机器人就能完成精准检测。

　　“得益于嘉兴推进的数字经济建设，近3年，集团产能翻了3倍，效益一直处于行业高位，综合能耗还比行业平均水平低20%。”朱云强说。

　　高质量发展，离不开招才引智。2020年，全市引进共建南湖实验室、清华航空发动机研究院嘉兴分院、浙江大学嘉兴研究院等一批高端科创载体。由浙江省政府、清华大学联合组建的浙江清华长三角研究院，落户至今已引来4000多名“清华人”在嘉兴创业。

　　眼前一块两个指甲盖大小的芯片，是一款超高性能异构集成单芯片，打破了传统同构芯片内储存与计算间的数据墙，实现数据感知、存储、计算的集成。研发这款芯片的芯盟科技有限公司首席执行官洪沨说：“嘉兴高新产业集聚度高，区位优势明显，投资成本适中。在这里创业，我们对前景充满信心。”

　　目前，嘉兴已培育工业互联网、制造业与互联网融合发展等各类省级以上试点示范企业上百家。

　　推进绿色转型

　　嘉兴海宁市黄湾镇闸口村，曾经有130多家建筑装饰小企业、小作坊。林立的烟囱、刺耳的噪音、漫天的粉尘，让原本优美恬静的村庄变了样。

　　当黄湾镇着手整治小企业、小作坊时，海宁市浩望塑料股份有限公司负责人胡浩彪曾经认为：“新厂房、新设备，拆了实在可惜！”

　　不承想，自打搬迁到海宁市创业创新园区后，公司产值增加了4倍，九成产品出口国外。更重要的是，家乡重新变美了。“河湾清澈、鱼虾嬉戏，让人看了心旷神怡。”作为本地人，胡浩彪打心底感谢那次整治。

　　包括闸口村在内，黄湾镇下辖7个行政村都开展了“低小散”企业整治和生态功能区建设，共腾退企业324家，拆除厂房28.2万平方米，复垦土地近490亩。与此同时，黄湾镇2个村获评国家3A级景区，3个村获评浙江省3A级景区村庄。

　　黄湾镇的变迁，是嘉兴推进绿色转型的一个缩影。

　　国控三类及以上水质断面比例、饮用水水源地水质达标率均达100%；投资80亿元，建成46个固废处置项目；继PM2.5平均浓度由2013年的每立方米68微克降至2020年的每立方米28微克后，嘉兴今年提出“空气质量优良天数比例达到84%以上”目标。

　　从5年前在全省生态考核中排名靠后，到如今蝉联“美丽浙江”考核优秀市和浙江省治水最高荣誉，“为实现高质量发展，嘉兴坚持生态优先、绿色发展，打了一场生态建设翻身仗。”嘉兴市生态环境局局长曹建强感慨。

　　“我们要让绿色低碳循环的发展方式落地生根，打造成嘉兴的亮眼品牌。”嘉兴市委书记张兵表示。

　　建设美丽乡村

　　绿荫，草地，竹林外碧水环绕。周末，南湖区凤桥镇永红村来了不少年轻人。村民李月莲家三面环水，成了网红打卡点，拍照声不断。

　　“游客多了，商机也多了。家里果园种着水蜜桃、槜李，去年赚了25万多元。”李月莲掩不住笑容，“今年收入还能再增！”

　　按照全域景区化思路，嘉兴高标准建设美丽乡村，永红村就在其中。

　　“美丽乡村、精品旅游线建设扮美了乡村。一些村民开了民宿，有的转型做了电商。村里有卡丁车赛道，有体验农耕的田间自然学校，到处是商机。”说起变化，永红村党总支书记王翔如数家珍，“十几年前，我们还是经济薄弱村，收入不到5万元；去年，村集体收入达到190万元。”

　　“这些年，农村基础设施条件大幅改善，让农民有更多机会在家门口增收致富。”嘉兴市发改委主任章剑介绍，全市实现一公里范围内公交通村率100%，农村通信网络实现4G和光纤全覆盖，让美丽乡村建设有了坚实基础。

　　傍晚，嘉善县姚庄镇桃源新邨居民葛晨东和往常一样出门纳凉、休闲，“去社区书场听说书，或是在健身房里打打乒乓球，文化生活很丰富。”

　　前些年，姚庄镇开展农房改造，葛晨东把自家的3亩半地流转给了村里，再将自家老瓦房出租，一家三口搬进了桃源新邨宽敞的新居。“衣食住行，样样都方便。”葛晨东细数着：卫生院、超市、幼教中心、居家养老中心……公共服务资源一应俱全。

　　2020年，嘉兴市所辖858个行政村，实现集体经济收入“村村超百万元”。


　　《 人民日报 》（ 2021年08月30日 12 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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