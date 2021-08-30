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展示出“巾帼不让须眉”的创新实力（创新谈）

赵永新
2021年08月30日05:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　随着软硬环境的不断优化，女性科技人才必将在挑战人类智力极限中焕发更加夺目的光彩，创造更多令人惊艳的新成果、新突破

　

　　前不久，科技部、全国妇联、教育部等十三部门印发《关于支持女性科技人才在科技创新中发挥更大作用的若干措施》（以下简称《若干措施》）的通知，要求在“十四五”和今后相当长时期内，要坚持性别平等、机会平等，为女性科技人才成长进步、施展才华、发挥作用创造更好环境。此举旨在进一步激发女性科技人才创新活力，更好发挥女性科技人才在推动创新驱动发展、实现高水平科技自立自强、建设世界科技强国中的重要作用。

　　科技创新是挑战人类智力极限的创造性活动。无论国内国外，女性科技人才都展现出非凡的创造能力，创造了许多改变人类命运的重大成果。比如，居里夫人在极端困难的条件下开创了放射性理论、发明了分离放射性同位素技术，并发现了两种新元素钋和镭，赢得了全人类的尊重；匈牙利裔美国女科学家卡利蔻坚守40多年，发明了革命性的mRNA技术，为mRNA新冠疫苗的成功研制作出重要贡献。我国涌现出了屠呦呦、张弥曼、李兰娟、陈薇、王小云、韩喜球等一大批知名女科学家，在各自的研究领域作出了突出贡献，展示出“巾帼不让须眉”的创新实力。

　　特别是近年来，我国女性科技人才队伍规模逐步扩大、结构不断优化、能力显著提升，在基础理论、应用技术、工程实践等各个方面作出杰出贡献。但从总体上看，目前我国高层次女性科技人才仍较为缺乏，女性科技人才在职业发展中仍面临一些瓶颈问题，符合女性科技人才特点的专项政策不足，女性科技人才在科技创新中的作用尚未得到充分发挥。数据表明，当前全国科技工作者中女性占比约45.8%，但专业技术职务越高，女性占比越少；2019年，中国科学院院士、中国工程院院士中，女性占比分别为6%和5.3%；国家级人才计划入选专家学者中，女性占比仅为10%左右。

　　《若干措施》从阻碍女性科技人才成长发展的“难点”“堵点”“痛点”出发，制定了一系列更为合理、更为公平的具体措施，如支持女性科技人才承担科技计划项目、支持女性科技人才入选国家高层次人才计划、建立有利于女性科技人才发展的评价机制、支持孕哺期女性科技人才科研工作等。这些措施将进一步破解女性科技人才面临的实际问题，为她们更好发挥创新潜力提供制度保障。

　　除了把《若干措施》中制定的各项硬措施落实落细，还应在软环境上下功夫，着力营造尊重女性科技人才、鼓励她们创新创业的社会氛围。

　　随着软硬环境的不断优化，我们有理由相信，女性科技人才必将在挑战人类智力极限中焕发更加夺目的光彩，创造更多令人惊叹的新成果、新突破。


　　《 人民日报 》（ 2021年08月30日 17 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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