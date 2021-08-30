2021年北京“最美科技工作者”评选揭晓

本报电 2021年北京“最美科技工作者”日前揭晓。中国科学院院士庄文颖、北京邮电大学教授彭木根等10位科技工作者当选。2021年北京“最美科技工作者”宣传学习活动由北京市委宣传部、市科协、市科委等共同主办。当选者涉及生物、通信、航天、教育、医疗等各领域，包括院士、研究员、教授、医务工作者、科普工作者、小学教师等。

（付 楠）

智能化管理助力深圳打造人才高地

本报电 日前，一场“预约式公益招聘会”在深圳市龙华区人力资源服务产业园举行。这场招聘会采取“线上+线下”相结合的方式，吸引了数十家知名企业到场揽才。这个产业园是目前深圳市面积最大、功能最全、服务最广的“一站式”人力资源服务产业园，涵盖了从技术孵化到产业化的全流程，由深圳龙华投控集团负责提供优质产业空间和智能化管理服务，通过云计算、大数据、人工智能等智能化管理，一站式服务打造政策齐全、运营高效、服务优质的“人才高地”。

（张 凯）

全国成熟蜂蜜高效生产现场观摩会举行

本报电 日前，由中国农业科学院蜜蜂研究所和北京市密云区人民政府主办的全国成熟蜂蜜高效生产现场观摩会和成熟蜂蜜专项技术交流会在京召开。中国农业科学院蜜蜂研究所联合相关单位在优质成熟蜂蜜高效生产、精准判别等方面突破了多项技术瓶颈，颠覆了过去“先取稀蜜后浓缩”的生产模式，创立了“强群多箱体成熟蜜高效生产技术”体系，填补了我国成熟蜂蜜生产技术空白。会上，各位专家就成熟蜂蜜功能分析与评价、高效生产加工屏障及解决方案等方面展开交流。

（蒋建科）

《 人民日报 》（ 2021年08月30日 17 版）

(责编：袁勃、牛镛)