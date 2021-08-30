本报记者 刘诗瑶

数字化、智能化是新型零售行业的重要特征。盒马鲜生持续利用大数据和人工智能技术，在收银操作、货物管理、仓储配送等环节进行数字化改造，切实提升了工作效率，为消费者带来更加便捷舒适的购物体验。

人们逛超市，有时会有明显感受：在蔬菜水果称重区排队时间有点长。操作员通常要输入每种物品的代码、称重、打标签、结算，一旦想不起来准确代码或需在系统重新检索代码，整个排队时间就会被延长，影响顾客的购物体验。

新技术正在改变这一切。最近，盒马鲜生自主研发的AI视觉秤技术，已经推广至大润发、三江等连锁超市。这套技术能够准确识别1000种以上的蔬菜、水果、干货、零食等，识别时间不超过0.8秒。操作员只需对物品进行扫描，摄像头捕捉到图像后，就能迅速识别出物品，配合系统完成自动称重，真正做到了“菜脸识别”，这既能帮助操作员从背诵代码中解放出来，也优化了顾客的排队体验。

盒马相关负责人表示，这项改变看似简单，却对AI技术提出了很高的要求。很多水果蔬菜的颜色、外形容易混淆，同一类水果蔬菜的形态也因成熟度不同而有所差别，这些都给准确识别物品带来挑战。为此，数百人的技术团队在识别精度、识别效率、数据训练方面下了很大功夫。

走近商品货架，电子价签也“暗藏玄机”。除了帮助店员快速盘点和挑拣货物，电子价签还能直观地显示物品信息，还上线了商品几时上架、新鲜度如何等提示，电子价签随时可以一键更新，也减少了纸张浪费。据了解，这个电子价签还计划上线部分商品的热销排行和受欢迎程度，以更好帮助人们挑选心仪的产品。

门店顶棚安装着一条条悬挂链索道，承载着物品的配货袋正“唰唰”地滑动着。对于熟悉盒马鲜生的顾客，这个事物并不陌生。这是盒马基于大数据和算法为线上订单设计的“高速公路”，能帮助分拣员最高效率地完成工作。

最近，这一套智能化系统正在根据智能算法的更新迭代进行升级。当顾客线上下单后，智能调度算法根据用户订单时间地点对商品进行聚合，再通过悬挂链索道传递。也就是说，相近时间地点订单中的同类商品，分拣员一次性就可以取到。据估算，这个系统让分拣员平均每天少走1.5万步，能完成以往3倍的工作。技术的升级与改造，将努力实现人和算法的进一步充分协同，继续减少分拣员的劳动量。

盒马相关负责人表示，智慧零售与百姓生活密不可分，借助科技力量进行数字化改造，打造线上和线下一体化的商业基础设施，将为人们提供更加个性化、便利化的服务。

《 人民日报 》（ 2021年08月30日 17 版）

(责编：袁勃、牛镛)